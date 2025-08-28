    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    US-Wirtschaft

    Robinhood CEO sieht Krieg und Gelddrucken als bärische Indikatoren

    Der Robinhood-CEO Vladimir Tenev äußert seine Einschätzung zur künftigen US-Wirtschaftslage und verweist dabei auf mehrere bärische, aber auch zunehmend bullishe Signale.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Wirtschaft hat bärische und bullische Signale.
    • Herausforderungen: schwache Anleihennachfrage, Schulden.
    • KI und Kryptowährungen stärken US-Wirtschaftspotenzial.
    US-Wirtschaft - Robinhood CEO sieht Krieg und Gelddrucken als bärische Indikatoren
    Foto: Midjourney - Midjourney

    In einem neuen Interview auf dem YouTube-Kanal Iced Coffee Hour erklärt Vladimir Tenev, dass die US-Wirtschaft vor mehreren Herausforderungen stehe – darunter eine schwache Nachfrage nach Staatsanleihen, Geldmengenausweitung und, wie er es nennt, eine chronische Neigung, "auf Kosten künftiger Generationen zu leben."

    "Ich denke, es gibt immer eine gewisse Unsicherheit. Man muss die bärischen Indikatoren gegen andere Faktoren abwägen. Zu den negativen Aspekten zählt: Das Produktivitätswachstum war in den USA historisch niedrig, und niemand hat wirklich verstanden, warum. Meiner Ansicht nach hat die Verlagerung der industriellen Basis ins Ausland dazu beigetragen."

    Auch in Bezug auf die Devisenpolitik kritisiert er die gängige Praxis. 

    "Wir drucken Geld – und in gewisser Weise bedeutet das, dass wir von kommenden Generationen leihen, um unsere aktuellen Ausgaben zu finanzieren. Das halte ich für problematisch. Länder, die bisher große Käufer von US-Staatsanleihen waren, ziehen sich zurück – China ist das beste Beispiel. Hinzu kommen geopolitische Spannungen bis hin zur Gefahr offener Konflikte. All das sind bärische Indikatoren."

    Auf der anderen Seite zeigt sich Tenev optimistisch, da die USA in Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz (KI) und Kryptowährungen zunehmend die Führungsrolle einnehmen – Entwicklungen, die das wirtschaftliche Fundament der USA stärken könnten.

    "Es gibt aber auch bullische Signale, die mich sehr optimistisch stimmen. Technologisch befinden wir uns wohl in der spannendsten Phase aller Zeiten. Innovation schreitet voran: KI hat das Potenzial, viele dieser Probleme zu lösen – etwa die Produktivität und die Schuldenproblematik – durch massives BIP-Wachstum.  Auch bei Kryptowährungen nimmt die USA eine führende Rolle ein und versucht, Innovationen wieder ins Land zu holen, die zuvor abgewandert sind."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


