Eaton und ChargePoint bringen innovative ultraschnelle DC-V2X-Ladestationen und Strominfrastruktur auf den Markt

Campbell, Kalifornien, und Cleveland (ots) -



- Das modulare DC-Grid-Design senkt Investitions- und Betriebskosten um bis zu

30 % und benötigt 30 % weniger Fläche im Vergleich zu anderen Lösungen.

- Die gemeinsame Lösung wird auf der RE+ Messe am 9. September vorgestellt.



ChargePoint (https://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter

von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt heute gemeinsam mit dem

intelligenten Energiemanagementunternehmen Eaton eine ultraschnelle

Ladearchitektur mit einer End-to-End-Strominfrastruktur für öffentliche

Ladestationen und Flotten vor. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton , ist

eine Vehicle-to-Everything (V2X)-fähige Lösung, die bis zu 600 kW Leistung für

Elektro-Pkw liefert und Megawatt-Ladeleistung für schwere Nutzfahrzeuge

End-to-End-Elektrolösungen (https://www.eaton.com/us/en-us/products/emobility/ev

-charging-products.html?vanity=us:/EVCHARGERS) von Eaton bietet ein

leistungsstarkes Werkzeug zur Überwindung von Netzengpässen. Damit adressiert es

die Herausforderung, das Laden für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen,

kosteneffizient zu skalieren.



Durch den Einsatz des "Everything as a Grid"-Ansatzes von Eaton und der

integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien,

Energiespeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den lokalen

Energiemärkten synchronisieren. So können Flotten ihre Betriebskosten erheblich

senken. Bei einem großflächigen Einsatz mit einer Vielzahl von Teilnehmern kann

die gemeinsame Architektur dadurch sogar dazu beitragen, die Stromnetzauslastung

auszugleichen.



Individuelle und nahtlose Installation vor Ort



Eaton wird jede Express-Konfiguration individuell mit einer umfassenden

Strominfrastruktur ausstatten, die vor der Installation vor Ort bereitgestellt

wird. Optional ist eine Skid-montierte Einheit erhältlich, um die Installation

zu beschleunigen, den Gerätebedarf zu reduzieren und den Anschluss an das

Stromnetz und dezentrale Energiequellen (DERs) zu vereinfachen. Eaton plant

außerdem, nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Resilient Power Systems Inc.

(https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-c

ompletes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html) im nächsten Jahr

die Solid-State-Transformator-Technologie zu kommerzialisieren, um

Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.



"Die neue ChargePoint Express-Architektur und insbesondere die Express





