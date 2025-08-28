    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCampbell Soup AktievorwärtsNachrichten zu Campbell Soup
    Eaton und ChargePoint bringen innovative ultraschnelle DC-V2X-Ladestationen und Strominfrastruktur auf den Markt

    Campbell, Kalifornien, und Cleveland (ots) -

    - Das modulare DC-Grid-Design senkt Investitions- und Betriebskosten um bis zu
    30 % und benötigt 30 % weniger Fläche im Vergleich zu anderen Lösungen.
    - Die gemeinsame Lösung wird auf der RE+ Messe am 9. September vorgestellt.

    ChargePoint (https://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter
    von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt heute gemeinsam mit dem
    intelligenten Energiemanagementunternehmen Eaton eine ultraschnelle
    Ladearchitektur mit einer End-to-End-Strominfrastruktur für öffentliche
    Ladestationen und Flotten vor. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton , ist
    eine Vehicle-to-Everything (V2X)-fähige Lösung, die bis zu 600 kW Leistung für
    Elektro-Pkw liefert und Megawatt-Ladeleistung für schwere Nutzfahrzeuge
    bereitstellen kann.

    Die innovative Integration der Express-Ladestationen von ChargePoint in die
    End-to-End-Elektrolösungen (https://www.eaton.com/us/en-us/products/emobility/ev
    -charging-products.html?vanity=us:/EVCHARGERS) von Eaton bietet ein
    leistungsstarkes Werkzeug zur Überwindung von Netzengpässen. Damit adressiert es
    die Herausforderung, das Laden für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen,
    kosteneffizient zu skalieren.

    Durch den Einsatz des "Everything as a Grid"-Ansatzes von Eaton und der
    integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien,
    Energiespeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den lokalen
    Energiemärkten synchronisieren. So können Flotten ihre Betriebskosten erheblich
    senken. Bei einem großflächigen Einsatz mit einer Vielzahl von Teilnehmern kann
    die gemeinsame Architektur dadurch sogar dazu beitragen, die Stromnetzauslastung
    auszugleichen.

    Individuelle und nahtlose Installation vor Ort

    Eaton wird jede Express-Konfiguration individuell mit einer umfassenden
    Strominfrastruktur ausstatten, die vor der Installation vor Ort bereitgestellt
    wird. Optional ist eine Skid-montierte Einheit erhältlich, um die Installation
    zu beschleunigen, den Gerätebedarf zu reduzieren und den Anschluss an das
    Stromnetz und dezentrale Energiequellen (DERs) zu vereinfachen. Eaton plant
    außerdem, nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Resilient Power Systems Inc.
    (https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-c
    ompletes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html) im nächsten Jahr
    die Solid-State-Transformator-Technologie zu kommerzialisieren, um
    Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.

    "Die neue ChargePoint Express-Architektur und insbesondere die Express
