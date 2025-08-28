Eaton und ChargePoint bringen innovative ultraschnelle DC-V2X-Ladestationen und Strominfrastruktur auf den Markt
Campbell, Kalifornien, und Cleveland (ots) -
- Das modulare DC-Grid-Design senkt Investitions- und Betriebskosten um bis zu
30 % und benötigt 30 % weniger Fläche im Vergleich zu anderen Lösungen.
- Die gemeinsame Lösung wird auf der RE+ Messe am 9. September vorgestellt.
ChargePoint (https://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter
von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt heute gemeinsam mit dem
intelligenten Energiemanagementunternehmen Eaton eine ultraschnelle
Ladearchitektur mit einer End-to-End-Strominfrastruktur für öffentliche
Ladestationen und Flotten vor. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton , ist
eine Vehicle-to-Everything (V2X)-fähige Lösung, die bis zu 600 kW Leistung für
Elektro-Pkw liefert und Megawatt-Ladeleistung für schwere Nutzfahrzeuge
bereitstellen kann.
- Das modulare DC-Grid-Design senkt Investitions- und Betriebskosten um bis zu
30 % und benötigt 30 % weniger Fläche im Vergleich zu anderen Lösungen.
- Die gemeinsame Lösung wird auf der RE+ Messe am 9. September vorgestellt.
ChargePoint (https://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter
von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt heute gemeinsam mit dem
intelligenten Energiemanagementunternehmen Eaton eine ultraschnelle
Ladearchitektur mit einer End-to-End-Strominfrastruktur für öffentliche
Ladestationen und Flotten vor. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton , ist
eine Vehicle-to-Everything (V2X)-fähige Lösung, die bis zu 600 kW Leistung für
Elektro-Pkw liefert und Megawatt-Ladeleistung für schwere Nutzfahrzeuge
bereitstellen kann.
Die innovative Integration der Express-Ladestationen von ChargePoint in die
End-to-End-Elektrolösungen (https://www.eaton.com/us/en-us/products/emobility/ev
-charging-products.html?vanity=us:/EVCHARGERS) von Eaton bietet ein
leistungsstarkes Werkzeug zur Überwindung von Netzengpässen. Damit adressiert es
die Herausforderung, das Laden für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen,
kosteneffizient zu skalieren.
Durch den Einsatz des "Everything as a Grid"-Ansatzes von Eaton und der
integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien,
Energiespeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den lokalen
Energiemärkten synchronisieren. So können Flotten ihre Betriebskosten erheblich
senken. Bei einem großflächigen Einsatz mit einer Vielzahl von Teilnehmern kann
die gemeinsame Architektur dadurch sogar dazu beitragen, die Stromnetzauslastung
auszugleichen.
Individuelle und nahtlose Installation vor Ort
Eaton wird jede Express-Konfiguration individuell mit einer umfassenden
Strominfrastruktur ausstatten, die vor der Installation vor Ort bereitgestellt
wird. Optional ist eine Skid-montierte Einheit erhältlich, um die Installation
zu beschleunigen, den Gerätebedarf zu reduzieren und den Anschluss an das
Stromnetz und dezentrale Energiequellen (DERs) zu vereinfachen. Eaton plant
außerdem, nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Resilient Power Systems Inc.
(https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-c
ompletes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html) im nächsten Jahr
die Solid-State-Transformator-Technologie zu kommerzialisieren, um
Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.
"Die neue ChargePoint Express-Architektur und insbesondere die Express
End-to-End-Elektrolösungen (https://www.eaton.com/us/en-us/products/emobility/ev
-charging-products.html?vanity=us:/EVCHARGERS) von Eaton bietet ein
leistungsstarkes Werkzeug zur Überwindung von Netzengpässen. Damit adressiert es
die Herausforderung, das Laden für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen,
kosteneffizient zu skalieren.
Durch den Einsatz des "Everything as a Grid"-Ansatzes von Eaton und der
integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien,
Energiespeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den lokalen
Energiemärkten synchronisieren. So können Flotten ihre Betriebskosten erheblich
senken. Bei einem großflächigen Einsatz mit einer Vielzahl von Teilnehmern kann
die gemeinsame Architektur dadurch sogar dazu beitragen, die Stromnetzauslastung
auszugleichen.
Individuelle und nahtlose Installation vor Ort
Eaton wird jede Express-Konfiguration individuell mit einer umfassenden
Strominfrastruktur ausstatten, die vor der Installation vor Ort bereitgestellt
wird. Optional ist eine Skid-montierte Einheit erhältlich, um die Installation
zu beschleunigen, den Gerätebedarf zu reduzieren und den Anschluss an das
Stromnetz und dezentrale Energiequellen (DERs) zu vereinfachen. Eaton plant
außerdem, nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Resilient Power Systems Inc.
(https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-c
ompletes-acquisition-of-resilient-power-systems-inc---str.html) im nächsten Jahr
die Solid-State-Transformator-Technologie zu kommerzialisieren, um
Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.
"Die neue ChargePoint Express-Architektur und insbesondere die Express
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte