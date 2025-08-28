Smartbroker Holding: Halbjahreszahlen übertreffen Erwartungen!
Die Smartbroker Holding AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 ein beeindruckendes Wachstum mit einem Umsatzsprung auf 32,3 Mio. Euro und 37.000 neuen Kunden, was die Erwartungen übertrifft.
Foto: adobe.stock.com
- Die Smartbroker Holding AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von ca. 32,3 Mio. Euro, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (25,5 Mio. Euro) darstellt.
- Das EBITDA betrug ca. 0,1 Mio. Euro, im Vergleich zu 2,9 Mio. Euro im Vorjahr.
- Es wurden ca. 37.000 Neukunden für Smartbroker+ gewonnen, im Vergleich zu ca. 5.000 im Vorjahr.
- Umsatz, EBITDA und Neukundenzahl übertreffen die eigenen Erwartungen des Unternehmens.
- Die positive Entwicklung ist auf ein besser als geplantes operatives Geschäft im Mediabereich und eine Zunahme der Trades je Kunde im Brokerage-Bereich zurückzuführen.
- Der Vorstand prüft eine mögliche Anpassung der Gesamtjahresprognose aufgrund der positiven Halbjahreszahlen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Smartbroker Holding ist am 11.09.2025.
Der Kurs von Smartbroker Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,43 % im
Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,100EUR das entspricht einem Minus von -1,77 % seit der Veröffentlichung.
+3,65 %
-1,80 %
-2,68 %
-13,15 %
+76,95 %
+17,58 %
+34,98 %
+1.957,82 %
+1.315,21 %
ISIN:DE000A2GS609WKN:A2GS60
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte