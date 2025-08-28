Noetix Robotics gewinnt zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille bei den Global Humanoid Robotics Games

BEIJING, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Noetix Robotics, ein schnell wachsendes Unternehmen für humanoide Robotik mit Sitz in Beijing, erzielte bei den Global Humanoid Robotics Games hervorragende Ergebnisse und gewann zwei Goldmedaillen und eine Silbermedaille, womit es den dritten Platz in der Gesamtmedaillenwertung belegte. Noetix trat mit seinen humanoiden Robotern N2 und dem neu eingeführten E1 in neun Kategorien an und demonstrierte sowohl sportliche Spitzenleistungen als auch technologische Innovationen. Damit erreichte das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in seiner Mission, humanoide Roboter zu einem Teil des Alltags zu machen.

„Unser Erfolg bei den diesjährigen Spielen spiegelt die Fortschritte wider, die wir gemacht haben, und den Weg, den wir eingeschlagen haben", sagte Zheyuan Jiang, Vorsitzender von Noetix Robotics. „Humanoide Roboter sind mehr als ein technischer Durchbruch. Sie sind eine Brücke zwischen der Technik und dem menschlichen Leben. Bei Noetix konzentrieren wir uns darauf, Roboter aus dem Labor in den Alltag zu bringen, wo sie zu vertrauenswürdigen Begleitern und Assistenten werden können."

Beijing hat sich zu einem führenden Zentrum für Robotik entwickelt, angetrieben durch starke politische Unterstützung und stetige Investitionen in Kerntechnologien und die Lieferkette. Die Stadt hat ein dynamisches Ökosystem von Robotikunternehmen gefördert, das durch Talente, Finanzmittel und Einrichtungen unterstützt wird. Noetix Robotics hat ebenfalls von der umfangreichen Unterstützung durch die Regierung Beijings profitiert, darunter Talentförderung, Arbeitsräume und Investitionsanreize. Mit der Ausrichtung der Global Humanoid Robotics Games schuf Beijing eine faire internationale Wettbewerbsplattform, die den technischen Fortschritt vorantrieb und das öffentliche Interesse an verkörperter Intelligenz weckte. Alle drei Teams, die in diesem Jahr die meisten Medaillen gewannen, wurden vom Beijing Robotics Industry Development Fund unterstützt, was das strategische Engagement der Stadt in diesem Bereich unterstreicht.

Noetix Robotics gehörte zu den Unternehmen mit der breitesten Beteiligung und nahm an neun verschiedenen Wettbewerben teil, darunter 100 Meter, 400 Meter, 1.500 Meter, 4x100-Meter-Staffel, 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Standweitsprung, Bodenturnen und Solotanz. Das Unternehmen trat mit zwei humanoiden Robotern an, dem kompakten N2 und dem neuen E1, die gemeinsam Vielseitigkeit, Agilität und Innovation sowohl im sportlichen als auch im künstlerischen Bereich unter Beweis stellten.