Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 28.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.407,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,28 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,85USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,71 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.088,00USD
|-0,73 %
|Platin
|1.345,00USD
|-0,44 %
|Kupfer London Rolling
|9.826,93USD
|+0,58 %
|Aluminium
|2.604,30PKT
|+0,48 %
|Erdgas
|2,974USD
|+4,49 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +4,49 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.08.25, 17:29 Uhr.