    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 28.08.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.407,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,28 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,85USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,71 %.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.088,00USD -0,73 %
    Platin 1.345,00USD -0,44 %
    Kupfer London Rolling 9.826,93USD +0,58 %
    Aluminium 2.604,30PKT +0,48 %
    Erdgas 2,974USD +4,49 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Plus von +4,49 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.08.25, 17:29 Uhr.



