Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 28.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.407,15USD pro Feinunze und notiert damit +0,28 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,85USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,13USD und verzeichnet ein Minus von -0,11 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,80USD und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.088,00 USD -0,73 % Platin 1.345,00 USD -0,44 % Kupfer London Rolling 9.826,93 USD +0,58 % Aluminium 2.604,30 PKT +0,48 % Erdgas 2,974 USD +4,49 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +4,49 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.08.25, 17:29 Uhr.