Wenig Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach zwei Gewinntagen in Folge kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) notierte am Donnerstag lediglich 0,04 Prozent höher bei 112,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,22 Prozent.

Zuletzt hatte die Spekulation auf sinkende Leitzinsen die Anleihen gestützt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell bei einer Rede vor Notenbankern die Tür für eine Zinssenkung geöffnet und dabei auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen hatte.