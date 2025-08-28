    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Wenig Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen etwas

    • US-Staatsanleihen kaum bewegt nach Gewinntagen.
    • T-Note-Future bei 112,45 Punkten, Rendite 4,22%.
    • Robuste Konjunkturdaten dämpfen Zinshoffnungen.
    Wenig Bewegung - Robuste Daten dämpfen Zinshoffnungen etwas
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich nach zwei Gewinntagen in Folge kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) notierte am Donnerstag lediglich 0,04 Prozent höher bei 112,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,22 Prozent.

    Zuletzt hatte die Spekulation auf sinkende Leitzinsen die Anleihen gestützt, nachdem Fed-Chef Jerome Powell bei einer Rede vor Notenbankern die Tür für eine Zinssenkung geöffnet und dabei auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen hatte.

    Am Donnerstag nahmen robuste Konjunkturdaten den Zinshoffnungen zumindest etwas Wind aus den Segeln. So fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem war die Wirtschaft im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Besonders ermutigend seien die zunehmend konkreten Anzeichen für einen KI-bezogenen Boom bei Technologieinvestitionen, schrieb der für Nordamerika zuständige Volkswirt Paul Ashworth von Capital Economics./la/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
