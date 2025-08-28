    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Eskalation im Atomstreit

    Iran nennt Sanktions-Drohung 'unrechtmäßig'

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran kritisiert E3-Sanktionen als unrechtmäßig.
    • Teheran fordert verantwortungsvollen Ansatz von E3.
    • Mögliche Gegenmaßnahmen: IAEA-Zusammenarbeit einstellen.
    Eskalation im Atomstreit - Iran nennt Sanktions-Drohung 'unrechtmäßig'
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Iran hat die Verschärfung des Atomstreits scharf kritisiert. Die von Deutschland, Großbritannien und Frankreich (E3) eingeleitete Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen die Islamische Republik sei "haltlos und unrechtmäßig", sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi.

    Die E3 sollten den Schritt umgehend korrigieren und in den kommenden Tagen einen verantwortungsvollen und realistischen Ansatz verfolgen, sagte Teherans Chefdiplomat in einem Telefonat mit seinen europäischen Amtskollegen sowie der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtete. Andernfalls werde die Islamische Republik angemessen auf diese "ungerechtfertigte Handlung" reagieren, so Araghtschi demnach weiter.

    Als mögliche Gegenmaßnahmen Teherans gelten die Einstellung der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) sowie der Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag. Die E3 hatten zuvor beim UN-Sicherheitsrat den Mechanismus zu Wiedereinführung von UN-Sanktionen gegen Teheran ausgelöst.

    Kern des Atomstreits mit dem Iran ist die Sorge der internationalen Gemeinschaft vor dem Bau einer iranischen Atombombe. Diesen Verdacht weist Teheran regelmäßig zurück./mrd/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

