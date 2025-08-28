02. - 07. September
European Bike Week in Kärnten
Klagenfurt (ots) - Glänzendes Chrom, rockiges Ambiente und ganz viel
Lebensgefühl
Klagenfurt (ots) - Glänzendes Chrom, rockiges Ambiente und ganz viel
Lebensgefühl
Unter dem Motto #BackToTheRoads feiern auch heuer wieder rund 100.000 Bikefans
aus der ganzen Welt die European Bike Week am Faaker See. Mit geführten
Ausfahrten, Live-Konzerten, jeder Menge Entertainment, kulinarischen Genüssen,
der Custombike Show und der großen Parade, wieder in der vollen Länge rund um
den Ossiacher See, erwartet die Gäste ein attraktives Begleitprogramm durch die
27. European Bike Week.
Harley-Village: Bikes, Entertainment und "Special guests" im Carinthian Corner
Im Harley Village, dem Herzen der Bike Week, freuen sich zahlreiche Harley
Davidson Händler:innen auf gute Shoppinglaune der Biker:innen. Ein Besuch der
H-D Expo und Bestaunen der Fat Boy Gray Ghost, Probefahren der neuesten H-D
Modelle in der Demo Zone, Chillen in der Harley Bar, Abrocken bei den vielen
Konzerten und kulinarischer Genuss mit regionalen Köstlichkeiten sind im Village
angesagt.
Ganz spezielle Gäste werden heuer im beliebten Carinthian Corner erwartet: So
ist am Samstag, 06. September von 13:00 bis 15:00 Uhr ein Meet & Greet mit
Überflieger Daniel Tschofenig , dem Kärntner Vierschanzentournee-Gewinner,
Skisprung Gesamtweltcupsieger und neues Testimonial der Tourismusregion Villach
- Faaker See - Ossiacher See, angesetzt. Alle Eishockeyfans dürfen sich auf
Mittwoch, 03. September, freuen: Die offizielle Team Präsentation des EC iDM VSV
für die Saison 2025/26 findet um 19:00 Uhr im Harley Village statt.
Local Guides für geführte Traumtouren: Ein besonderes Erlebnis sind die Touren,
die vom heimischen Bike-Guides angeboten werden. Diese können bereits ab 30.
August bis 06. September täglich gebucht werden, und garantieren einzigartige
Fahrten durch die malerische Landschaft und auf Panoramastraßen.
Harley-Davidson präsentiert den Bagger World Cup : Mitte August stellten
Harley-Davidson und die MotoGP am Red Bull Ring den neuen Harley-Davidson Bagger
World Cup sowie den Rennkalender für 2026 vor. Die sechs Rennen umfassende Serie
wird im nächsten Jahr erstmals ausgetragen und bringt die Performance der
amerikanischen V-Twins auf berühmte Rennstrecken in den USA und Europa. Weil der
Bagger World Cup eine neue Ära für Harley-Davidson einläutet, wird er auch auf
der European Bike Week im Harley Village präsentiert. Hier erfährt man alles
über den Bagger World Cup, die Rennmaschinen und die Termine.
Villach rockt mit Live-Konzerten und Custombike-Premiere: Im Rahmen von
