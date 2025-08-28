European Bike Week in Kärnten

--------------------------------------------------------------

Klagenfurt (ots) - Glänzendes Chrom, rockiges Ambiente und ganz viel

Lebensgefühl





Unter dem Motto #BackToTheRoads feiern auch heuer wieder rund 100.000 Bikefansaus der ganzen Welt die European Bike Week am Faaker See. Mit geführtenAusfahrten, Live-Konzerten, jeder Menge Entertainment, kulinarischen Genüssen,der Custombike Show und der großen Parade, wieder in der vollen Länge rund umden Ossiacher See, erwartet die Gäste ein attraktives Begleitprogramm durch die27. European Bike Week.Harley-Village: Bikes, Entertainment und "Special guests" im Carinthian CornerIm Harley Village, dem Herzen der Bike Week, freuen sich zahlreiche HarleyDavidson Händler:innen auf gute Shoppinglaune der Biker:innen. Ein Besuch derH-D Expo und Bestaunen der Fat Boy Gray Ghost, Probefahren der neuesten H-DModelle in der Demo Zone, Chillen in der Harley Bar, Abrocken bei den vielenKonzerten und kulinarischer Genuss mit regionalen Köstlichkeiten sind im Villageangesagt.Ganz spezielle Gäste werden heuer im beliebten Carinthian Corner erwartet: Soist am Samstag, 06. September von 13:00 bis 15:00 Uhr ein Meet & Greet mitÜberflieger Daniel Tschofenig , dem Kärntner Vierschanzentournee-Gewinner,Skisprung Gesamtweltcupsieger und neues Testimonial der Tourismusregion Villach- Faaker See - Ossiacher See, angesetzt. Alle Eishockeyfans dürfen sich aufMittwoch, 03. September, freuen: Die offizielle Team Präsentation des EC iDM VSVfür die Saison 2025/26 findet um 19:00 Uhr im Harley Village statt.Local Guides für geführte Traumtouren: Ein besonderes Erlebnis sind die Touren,die vom heimischen Bike-Guides angeboten werden. Diese können bereits ab 30.August bis 06. September täglich gebucht werden, und garantieren einzigartigeFahrten durch die malerische Landschaft und auf Panoramastraßen.Harley-Davidson präsentiert den Bagger World Cup : Mitte August stelltenHarley-Davidson und die MotoGP am Red Bull Ring den neuen Harley-Davidson BaggerWorld Cup sowie den Rennkalender für 2026 vor. Die sechs Rennen umfassende Seriewird im nächsten Jahr erstmals ausgetragen und bringt die Performance deramerikanischen V-Twins auf berühmte Rennstrecken in den USA und Europa. Weil derBagger World Cup eine neue Ära für Harley-Davidson einläutet, wird er auch aufder European Bike Week im Harley Village präsentiert. Hier erfährt man allesüber den Bagger World Cup, die Rennmaschinen und die Termine.Villach rockt mit Live-Konzerten und Custombike-Premiere: Im Rahmen von