    Deutsche Anleihen

    Kaum verändert nach jüngsten Kursgewinnen

    Deutsche Anleihen - Kaum verändert nach jüngsten Kursgewinnen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Nach den jüngsten Kursgewinnen notierte der richtungweisende Euro-Bund-Future am Nachmittag 0,03 Prozent im Plus bei 129,70 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,70 Prozent.

    An den beiden Vortagen hatte noch die allgemeine Risikoaversion an den Finanzmärkten im Zuge der politischen Unsicherheiten rund um Frankreich die Anleihekurse stärker gestützt. In dem Land steht die Regierung wegen des Streits um die Haushaltskonsolidierung auf der Kippe. Am Donnerstag legten die Börsen wieder etwas zu, sodass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen gedämpft wurde.

    Konjunkturdaten aus dem Euroraum wirkten sich kaum auf die Kurse aus. Das Wachstum der Geldmenge im gemeinsamen Währungsraum hatte sich im Juli nicht so stark wie erwartet verstärkt. "Seit Februar dieses Jahres konsolidiert die Jahresrate unterhalb der 4-Prozent-Marke, und es lassen sich davon weder überschwängliche Konjunkturhoffnungen noch monetärer Inflationsdruck ableiten", schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

    Robuste Konjunkturdaten aus den USA lieferten ebenfalls kaum Impulse. So war die Wirtschaft im Frühjahr auch durch mehr Investitionen von Firmen stärker gewachsen als erwartet. Zudem fiel die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe./la/he




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
