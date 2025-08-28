    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    JEFFERIES stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragesignale blieben stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die für Rechenzentren entwickelte GPU-Architektur Hopper sowie die GPU Blackwell des Unternehmens seien ausverkauft. Für die nächsten zwei Jahre rechnet Curtis mit einem Gewinn pro Aktie von mehr als sieben beziehungsweise acht Dollar. Nvidia bleibt seine Top-Aktie./rob/gl/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 153,6EUR auf Tradegate (28. August 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Blayne Curtis
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 205
    Kursziel alt: 200
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


