JEFFERIES stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen des KI-Chip-Spezialisten von 200 auf 205 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfragesignale blieben stabil, schrieb Blayne Curtis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die für Rechenzentren entwickelte GPU-Architektur Hopper sowie die GPU Blackwell des Unternehmens seien ausverkauft. Für die nächsten zwei Jahre rechnet Curtis mit einem Gewinn pro Aktie von mehr als sieben beziehungsweise acht Dollar. Nvidia bleibt seine Top-Aktie./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 22:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 153,6EUR auf Tradegate (28. August 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 205

Kursziel alt: 200

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 205,00 $ , was eine Steigerung von +14,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer