Der US-Dollar gerät ins Wanken – wichtige Investoren steigen aus

Der gescheiterte Versuch, Gouverneurin Lisa Cook per Dekret zu entlassen, zeigt, wie weit Trump bereit ist zu gehen. Mohamed El-Erian, Chefökonom der Allianz , spricht in eiem Meinungsstück für Yahoo Finance am Donnerstag von "tiefen, besorgniserregenden Rissen" in einer Institution, die lange als Garant für Stabilität galt.

Der US-Dollar , seit dem Zweiten Weltkrieg das Rückgrat des globalen Finanzsystems, verliert an Glanz. Präsident Donald Trumps Versuch, die Unabhängigkeit der Federal Reserve zu brechen, hat die Notenbank in eine offene Konfrontation mit dem Weißen Haus gestürzt. Der US-Dollar-Index ist im ersten Halbjahr um mehr als 10 Prozent eingebrochen – das schlechteste Ergebnis seit 1973.

Gleichzeitig zweifeln Investoren an der Sicherheit von US-Staatsanleihen. Rekorddefizite haben die Renditen nach oben getrieben, während die Nachfrage nach Treasuries nachlässt. Besonders in Asien, traditionell einer der wichtigsten Finanzierer Washingtons, ziehen einflussreiche Investoren Kapital aus US-Assets ab.

Einige der reichsten Familien der Region reduzieren gezielt ihre US-Dollar-Engagements, weil Trumps erratische Handelspolitik und die politische Einflussnahme auf die Fed die Berechenbarkeit des US-Marktes zerstören. Die Bedeutung Asiens ist für die USA nicht zu unterschätzen. Die Auslandsinvestitionen der Region im Finanzbereich summieren sich auf etwa 21 Billionen US-Dollar, wovon knapp 42 Prozent auf US-Vermögenswerte entfallen.

Doch erstmals in der jüngeren Geschichte denken Vermögende und ihre Vermögensverwalter über eine stärkere Diversifikation ihrer Anlagen heraus aus US-Anlagen nach, bestätigt auch Morgan Stanley. Der US-Bank zufolge fahren asiatische Investoren ihre Nettokäufe von US-Aktien zurück und setzen vermehrt auf Währungsabsicherungen.

Die Folgen könnten für die USA gravierend sein. "Besitzer der Weltreservewährung zu sein, bedeutete jahrzehntelang billigeres Kapital und geopolitische Macht", erklärte Josh Lipsky vom Atlantic Council kürzlich gegenüber Bloomberg News. Die USA machten sich nicht bewusst, wie gut sie es hätten, fügte der ehemalige Berater des Internationalen Währungsfonds hinzu. Doch diese Privilegien seien jetzt in Gefahr.

Mit wachsender Konkurrenz durch andere Währungen und den zunehmenden Vertrauensverlust droht die US-Vormachtstellung zu erodieren. Steigende Kreditkosten würden nicht nur den Immobilienmarkt und den Konsum bremsen, sondern auch die Finanzierung des fast 2 Billionen US-Dollar schweren Haushaltsdefizits erheblich verteuern.

Schon jetzt übersteigen die Zinslasten auf US-Schulden nach manchen Maßstäben die Ausgaben für die Verteidigung. Laut dem Congressional Budget Office (CBO) wächst das US-Haushaltsdefizit über die nächsten 10 Jahre um weitere 3,4 Billionen US-Dollar. Damit steigen die bereits rekordhohen Finanzierungslücken noch schneller als bislang angenommen.

Der Euro hingegen zeigt Stärke. Am Optionsmarkt ist die Nachfrage nach Kontrakten, die auf steigende Kurse setzen, hoch. Gleichzeitig sinken die bullishen Wetten auf den Greenback. Selbst die Krise in Frankreich, wird von Investoren eher als nationales Problem behandelt. Europas Schwächen – fragmentierte Kapitalmärkte und fehlende gemeinsame Schuldeninstrumente – bleiben bestehen. Doch EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nicht ohne Grund von einem möglichen "globalen Euro-Moment" gesprochen. In einer multipolaren Währungswelt könnte schon relative Stabilität und institutionelle Berechenbarkeit reichen, um dem Euro mehr Gewicht zu verleihen.

Der US-Dollar ist nicht verschwunden, aber sein Nimbus der Unangreifbarkeit ist dahin. Je stärker die USA ihre Glaubwürdigkeit verspielen, desto größer wird die Chance für den Euro. Die neue Währungsordnung dürfte nicht von einem plötzlichen Machtwechsel geprägt sein, wohl aber von einem langsamen, aber dauerhaften Abrücken vom US-Dollar als alleinigem Anker der Weltfinanzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion