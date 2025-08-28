    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsUran RohstoffvorwärtsNachrichten zu Uran

    ROUNDUP

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    E3 im Atomstreit frustriert - Hoffen auf ein Einlenken des Iran

    Für Sie zusammengefasst
    • E3 fordern Sanktionen gegen Iran wegen Atomverstößen.
    • Iran hat Atomprogramm massiv aufgerüstet seit 2019.
    • Diplomatische Lösung bleibt für E3 weiterhin möglich.
    ROUNDUP - E3 im Atomstreit frustriert - Hoffen auf ein Einlenken des Iran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Im Atomstreit mit dem Iran haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3) ihren Vorstoß für Sanktionen gegen Teheran ausführlich begründet. In einem fünfseitigen Schreiben an den UN-Sicherheitsrat erinnern die E3 an zahlreiche Verstöße der Islamischen Republik gegen das Atomabkommen in den vergangenen sechs Jahren. Das Abkommen soll den Iran am Bau einer Atombombe hindern, indem die nuklearen Aktivitäten strikt überwacht und begrenzt werden.

    Teheran habe seit 2019 seine gesamte atomare Infrastruktur aufgerüstet und unter anderem 408 Kilogramm von zu 60 Prozent angereichertem Uran angehäuft, heißt es in dem Dokument. Diese hohe Anreicherung sei mit zivilen Zwecken nicht begründbar, stellen die Außenminister von Deutschland, Großbritannien und Frankreich fest. "Irans Maßnahmen stehen in deutlichem Gegensatz zu einer ausschließlich zivilen Nutzung seiner Atomenergie."

    In einer gemeinsamen Erklärung betonten die Europäer, der Iran habe das Atomabkommen "klar und vorsätzlich" nicht eingehalten. "Sein Nuklearprogramm stellt daher weiterhin eine eindeutige Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar."

    Auch habe Teheran die Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) so erschwert, dass eine unabhängige Überprüfung seines Atomprogramms nicht mehr möglich sei, hieß es im Schreiben an den Sicherheitsrat.

    Die Chefdiplomaten weisen auf die zahlreichen und letztlich vergeblichen Versuche hin, mit dem Iran in den vergangenen Jahren zu einer Vereinbarung zu kommen. Die E3 seien ihrerseits an keiner militärischen Aktion gegen den Iran beteiligt gewesen und stünden für eine diplomatische Lösung des Atomstreits weiter bereit./mrd/DP/stw





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Uran

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uran. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP E3 im Atomstreit frustriert - Hoffen auf ein Einlenken des Iran Im Atomstreit mit dem Iran haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien (E3) ihren Vorstoß für Sanktionen gegen Teheran ausführlich begründet. In einem fünfseitigen Schreiben an den UN-Sicherheitsrat erinnern die E3 an zahlreiche Verstöße der …