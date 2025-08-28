iGarden bereitet sich auf sein Europadebüt auf der IFA 2025 vor - eine neue Vision für das Leben im Freien

Gestützt auf mehr als 20 Jahre Innovation unter Fairland Group , hat sich iGarden in Asien und Nordamerika einen Ruf für ökologisch intelligente Technologien erworben, die Leistung und Design miteinander verbinden. Das Produktportfolio des Unternehmens, das Roboter-Poolreiniger, Schwimmdüsen, Rasenmäher und Pumpen umfasst, macht Gärten und Pools zu mühelosen Erweiterungen des Hauses.

BERLIN, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- iGarden, die Marke, die Artful Living im Freien neu definiert, bereitet sich auf ihren allerersten Auftritt in Europa auf IFA 2025 vor. Mit der Mission, Außenbereiche intelligent, integriert und inspirierend zu gestalten, wird iGarden seine nächste Generation von Gartenlösungen vorstellen, die die Pflege vereinfachen, die Nachhaltigkeit verbessern und das Familienleben bereichern.

"Die IFA ist mehr als ein Schaufenster; sie ist eine Plattform, um neue Möglichkeiten für das Leben im Freien zu schaffen", sagte Wind Gong, Chief Marketing Officer von iGarden. "Während wir uns auf den Markteintritt in Europa vorbereiten, freuen wir uns darauf, Familien, Partner und die Medien einzuladen, um zu erleben, was Intelligent, Integrated, Inspiring outdoor living wirklich bedeutet."

A First Glimpse at What's to Come

Auf der IFA 2025 wird iGarden ein integriertes Ökosystem von intelligenten Produkten vorstellen, die Pools und Gärten in Heiligtümer der Leichtigkeit, Kreativität und Verbindung verwandeln sollen. Von der KI-gestützten Automatisierung bis zu energieeffizienten Wechselrichtertechnologien spiegelt jede Innovation die Kernphilosophie von iGarden wider:

Intelligent - mühelose Freizeitgestaltung im Freien mit Robotik und KI der nächsten Generation.

Integrated - ein einheitliches Ökosystem, in dem Pools, Rasenflächen und Energiesysteme harmonisch zusammenarbeiten.

Inspirierend - elegante Entwürfe, die das Leben im Freien zu einem Moment der Freude machen.

Während die vollständigen Produktdetails auf 5. September enthüllt werden, können die Besucher drei Flaggschiff-Innovationen erwarten, die den Geist von iGarden "Intelligent, Integriert, Inspirierend" verkörpern und Maßstäbe für Ausdauer, Anpassungsfähigkeit und eindringliche Outdoor-Erlebnisse setzen.

Einladung zum iGarden-Erlebnis auf der IFA

Besuchen Sie den Booth H9-132 auf der IFA 2025 und erleben Sie die Vision von iGarden für die Zukunft des Lebens im Freien. Die Besucher werden zu den Ersten gehören, die entdecken, wie iGarden das künstlerische Leben durch intelligente, integrierte und inspirierende Innovationen neu definiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://igarden.ai oder kontaktieren Sie yanglin@fairlandgroup.com.

Über iGarden

Seit seiner Gründung im Jahr 1999 bietet iGarden - gestützt auf das Fachwissen der Fairland Group - Familien auf der ganzen Welt ansprechende Lösungen für das Leben im Freien. Durch die Verbindung von ökologisch intelligenter Technologie mit raffiniertem Design verwandelt iGarden Außenbereiche in mühelose, inspirierende und nachhaltige Umgebungen.

