Dax schließt nahezu unverändert - US-Konjunkturdaten im Fokus
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax geringfügig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.040 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von wenigen Punkten im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start drehte der Dax am Mittag ins Minus, bevor er am Nachmittag nur vorübergehend wieder zulegen konnte.
"Sowohl die US-BIP-Daten als auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen jeweils besser als erwartet aus", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die US-Wirtschaft ist im vergangenen zweiten Quartal mit 3,3 Prozent gewachsen. Die Erstanträge fielen etwas geringer aus als erwartet und in der Kombination zeigt sich weiterhin ein relativ robustes Konjunkturbild", so der Analyst. "Es bleibt weiter fraglich, in welchem Tempo die US-Notenbank die Zinsen in den USA absenken wird. Im September sollte zumindest eine kategorische Zinssenkung von 25 Basispunkten stattfinden."
Die Papiere von Siemens und Sartoris rangierten bis kurz vor Handelsschluss an der Spitze der Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Qiagen-Aktien wieder.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 23 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis sank ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,74 US-Dollar, das waren 31 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1665 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8573 Euro zu haben.
catocencoris schrieb 20.08.25, 08:51
Heute um 17 Uhr findet wieder ein virtuelles Anlegerforum statt: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-siemens-ag/1536798
007spekulatius schrieb 10.08.25, 14:34
bis zum Jahrehöchstkurs von 243,55 sind es prozentual nur noch + 4,8%
bezogen auf 232,40 € (XETRA-8.8.25)
dann schaun wir mal was sich bis Freitag nächste Woche noch tut
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gifBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/lick.gif
Samski schrieb 07.08.25, 21:11
Wie in den letzten Wochen wird auch dieser Anstieg schon wieder abverkauft.
Ist eben ein langfristiges Invest und nichts für Zocker. Ich bleibe dabei.
