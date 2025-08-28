RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Delivery Hero nach Halbjahreszahlen von 45 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Sie gehe weiter davon aus, dass der Essenlieferdienst auf Kosten der kurzfristigen Profitabilität Marktführerschaft und Umsatzwachstum behaupten wolle, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Deshalb und wegen negativer Währungseffekte senkte sie ihre operativen Ergebnisprognosen. Die Aktie bleibe mit Blick auf die mögliche Barmittelgenerierung aber attraktiv./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 09:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 22,30EUR auf Tradegate (28. August 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



