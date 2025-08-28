Der Börsen-Tag
Uneinheitliche Börsen: SDAX und S&P 500 im Plus, Qiagen und Delivery Hero stürzen ab
An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, kämpfen andere mit Verlusten. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 24.057,77 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,01%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 30.456,02 Punkten steht und um 0,08% nachgibt. Der TecDAX bewegt sich ebenfalls im negativen Bereich und verliert 0,02%, womit er bei 3.748,08 Punkten liegt. Im Gegensatz dazu kann der SDAX ein kleines Plus verzeichnen. Er steigt um 0,14% und erreicht damit 17.002,60 Punkte. Auch der amerikanische S&P 500 zeigt eine positive Tendenz, wenn auch nur marginal, mit einem Plus von 0,01% und steht bei 6.482,03 Punkten. Der Dow Jones hingegen reiht sich in die Verluste ein und fällt um 0,11% auf 45.522,73 Punkte. Insgesamt zeigt sich ein uneinheitliches Bild an den internationalen Börsen, wobei die Verluste in den meisten Indizes gering ausfallen und der SDAX sowie der S&P 500 leichte Gewinne verzeichnen können.
DAX TopwerteSiemens führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 1.67% an, gefolgt von Sartorius Vz. mit 1.47% und Infineon Technologies, das um 1.18% zulegte.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Bayer einen Rückgang von -1.60%, während Vonovia um -2.24% fiel. Qiagen ist mit einem Minus von -4.24% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht Aroundtown mit einem Plus von 3.97% hervor, gefolgt von Nordex mit 1.32% und Evotec, das um 1.31% zulegte.
MDAX FlopwerteDeutsche Wohnen musste einen Rückgang von -2.47% hinnehmen, während Delivery Hero um -5.38% fiel. Redcare Pharmacy verzeichnete den stärksten Rückgang mit -8.95%.
SDAX TopwerteIm SDAX führt Kontron mit einem Anstieg von 4.70%, gefolgt von CANCOM SE mit 4.26% und ProSiebenSat.1 Media, das um 3.43% zulegte.
SDAX FlopwerteDermapharm Holding fiel um -4.47%, während die Friedrich Vorwerk Group um -4.69% sank. Fielmann verzeichnete einen Rückgang von -4.77%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind Kontron und CANCOM SE mit 4.70% und 4.26% die Spitzenreiter, während Formycon um 2.70% zulegte.
TecDAX FlopwerteEckert & Ziegler fiel um -1.30%, Draegerwerk verzeichnete einen Rückgang von -3.31%, und Qiagen ist auch hier mit -4.24% unter den Flopwerten.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt Amazon mit einem Anstieg von 1.35%, gefolgt von Salesforce mit 1.31% und American Express, das um 0.73% zulegte.
Dow Jones FlopwerteDie Travelers Companies mussten einen Rückgang von -1.10% hinnehmen, während Unitedhealth Group um -1.16% fiel. Merck & Co verzeichnete ein Minus von -1.39%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Datadog Registered (A) mit einem Anstieg von 5.68% hervor, gefolgt von The Trade Desk Registered (A) mit 4.60% und First Solar, das um 3.98% zulegte.
S&P 500 FlopwerteOld Dominion Freight Line fiel um -3.89%, während Bio-Techne um -4.76% sank. Brown-Forman Registered (B) verzeichnete den stärksten Rückgang mit -5.34%.
