Verve Group Registered (A) - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 28.08.2025

Die Verve Group Registered (A) Aktie ist bisher um -4,92 % auf 2,1250€ gefallen. Das sind -0,1100 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Verve Group Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -37,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um +6,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -28,62 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,05 % 1 Monat -21,71 % 3 Monate -37,01 % 1 Jahr -24,54 %

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 432,21 Mio.EUR wert.

London, United Kingdom--(Newsfile Corp. - August 28, 2025) - Edison issues report on Verve Group (FRA: VRV).Verve Group's Q225 results show year-on-year growth slowing to 10% (-4% organic), from 32% (16% organic) in Q125, affected by technical …

Verve Group Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verve Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verve Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.