    Mobilize Financial Services auf Platz 1 der Autobanken (FOTO)

    Neuss (ots) - Vertrauen ist die Basis fÃ¼r eine gute und dauerhafte
    Kundenbeziehung: Mobilize Financial Services hat Platz 1 in der aktuellen Studie
    des F.A.Z.-Instituts "Deutschlands vertrauenswÃ¼rdigste Unternehmen 2025" bei den
    Autobanken erreicht und ist zum zweiten Mal in Folge Branchensieger.

    In der Studie des F.A.Z.-Instituts wurden Ã¼ber Social Media Monitoring rund 28,2
    Millionen Nennungen zu etwa 17.100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen
    innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 erfasst
    und ausgewertet.

    Untersuchungsfelder bei "Deutschlands vertrauenswÃ¼rdigste Unternehmen 2025"
    waren die Kategorien Vertrauen sowie Management, Arbeitgeber,
    Wirtschaftlichkeit, Produkt & Service und Nachhaltigkeit.

    Ãœber Mobilize Financial Services

    Mobilize Financial Services ist die Marke fÃ¼r die Automobilbank RCI Banque S.A.,
    die in 35 LÃ¤ndern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet
    Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung
    Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI
    Versicherungs-Service GmbH Ã¼ber die AutomobilhÃ¤ndler der Marken Renault, Dacia,
    Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung
    Deutschland auch im EinlagengeschÃ¤ft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten
    erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und
    der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

    Webseiten

    http://www.mobilize-fs.de | http://www.nissanfs.de |
    http://www.renault-bank-direkt.de

    Pressekontakt:

    Ulrich B. Iwan | E-Mail: mailto:presse@rcibanque.com
    RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland
    Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss
    Internet: http://www.mobilize-fs.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125761/6106236
    OTS: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. N
    iederlassung Deutschland


    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
