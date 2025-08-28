Mobilize Financial Services auf Platz 1 der Autobanken (FOTO)

Neuss (ots) - Vertrauen ist die Basis fÃ¼r eine gute und dauerhafte

Kundenbeziehung: Mobilize Financial Services hat Platz 1 in der aktuellen Studie

des F.A.Z.-Instituts "Deutschlands vertrauenswÃ¼rdigste Unternehmen 2025" bei den

Autobanken erreicht und ist zum zweiten Mal in Folge Branchensieger.



In der Studie des F.A.Z.-Instituts wurden Ã¼ber Social Media Monitoring rund 28,2

Millionen Nennungen zu etwa 17.100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen

innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 erfasst

und ausgewertet.





Anzeige Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu Renault S.A.! Short 36,21â‚¬ 0,23 × 14,73 Zum Produkt Long 31,78â‚¬ 0,24 × 13,53 Zum Produkt