Mobilize Financial Services auf Platz 1 der Autobanken (FOTO)
Neuss (ots) - Vertrauen ist die Basis fÃ¼r eine gute und dauerhafte
Kundenbeziehung: Mobilize Financial Services hat Platz 1 in der aktuellen Studie
des F.A.Z.-Instituts "Deutschlands vertrauenswÃ¼rdigste Unternehmen 2025" bei den
Autobanken erreicht und ist zum zweiten Mal in Folge Branchensieger.
In der Studie des F.A.Z.-Instituts wurden Ã¼ber Social Media Monitoring rund 28,2
Millionen Nennungen zu etwa 17.100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen
innerhalb des Untersuchungszeitraums vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2025 erfasst
und ausgewertet.
Untersuchungsfelder bei "Deutschlands vertrauenswÃ¼rdigste Unternehmen 2025"
waren die Kategorien Vertrauen sowie Management, Arbeitgeber,
Wirtschaftlichkeit, Produkt & Service und Nachhaltigkeit.
Ãœber Mobilize Financial Services
Mobilize Financial Services ist die Marke fÃ¼r die Automobilbank RCI Banque S.A.,
die in 35 LÃ¤ndern weltweit aktiv ist. Mobilize Financial Services bietet
Produkte zu Finanzierung und Leasing durch die RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland sowie Versicherungen und Services durch die RCI
Versicherungs-Service GmbH Ã¼ber die AutomobilhÃ¤ndler der Marken Renault, Dacia,
Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung
Deutschland auch im EinlagengeschÃ¤ft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten
erfolgreich. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und
der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.
Webseiten
http://www.mobilize-fs.de | http://www.nissanfs.de |
http://www.renault-bank-direkt.de
Pressekontakt:
Ulrich B. Iwan | E-Mail: mailto:presse@rcibanque.com
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland
Jagenbergstr. 1 | 41468 Neuss
Internet: http://www.mobilize-fs.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125761/6106236
OTS: Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. N
iederlassung Deutschland
