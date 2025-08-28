CPI Europe & Immofinanz: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
CPI Europe AG zeigt im ersten Halbjahr 2025 trotz leicht gesunkener Mieterlöse eine starke finanzielle Performance und optimiert durch strategische Verkäufe und Portfolioanpassungen ihre Marktposition.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Mieterlöse von CPI Europe AG im ersten Halbjahr 2025 betrugen €280,6 Millionen, leicht unter dem Vorjahresniveau aufgrund strategischer Verkäufe.
- Das EBIT stieg auf €324,8 Millionen, während das Konzernergebnis auf €211,0 Millionen anstieg.
- FFO 1 nach Steuern lag bei €131,3 Millionen, und die liquiden Mittel beliefen sich auf €616,2 Millionen.
- Die Eigenkapitalquote betrug 46,9%, und der Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) wurde auf 43,0% gesenkt.
- Das Immobilienportfolio umfasste 368 Objekte mit einem Wert von €7.716,0 Millionen und einem Vermietungsgrad von 94,0%.
- CPI Europe und S IMMO haben ihre Portfoliostrategien angepasst, um die Assetklassen der CPI Property Group zu integrieren und die Portfoliodiversifizierung zu optimieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Immofinanz ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Immofinanz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,28 % im
Minus.
+1,77 %
+1,90 %
+4,77 %
+6,21 %
-37,37 %
+25,95 %
+35,77 %
-12,78 %
-52,90 %
ISIN:AT0000A21KS2WKN:A2JN9W
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte