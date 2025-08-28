    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQiagen AktievorwärtsNachrichten zu Qiagen

    ROUNDUP

    Qiagen begibt Wandelanleihen - Volumen 750 Millionen Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen platziert Wandelschuldverschreibung über 750 Mio. USD.
    • Laufzeit: 7 Jahre, jährliche Verzinsung: 2,0 %.
    • Gelder für Refinanzierung und allgemeine Zwecke genutzt.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Qiagen hat erfolgreich eine Wandelschuldverschreibung bei institutionellen Investoren platziert. Die Papiere im Gesamtvolumen von 750 Millionen US-Dollar (646 Mio Euro) haben eine Laufzeit von sieben Jahren und eine jährliche Verzinsung von 2,0 Prozent, wie das Dax -Unternehmen am frühen Donnerstagabend mitteilte. Das Geld soll für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der Refinanzierung von Schulden verwendet werden.

    Inhaber können die Papiere in bis zu 11,2 Millionen Qiagen-Aktien wandeln - dies entspreche etwa 5,1 Prozent des derzeit ausstehenden Aktienkapitals, hatte es zuvor geheißen. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einem Aufschlag von 40 Prozent des Referenzaktienkurses festgesetzt, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft an der New York Stock Exchange am 28. August 2025 entsprecht./tav/mis/he/stw

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie

    Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 24.072 auf Ariva Indikation (28. August 2025, 18:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -5,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 8,55 Mrd..

    Qiagen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +22,15 %/+27,24 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
