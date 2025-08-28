Kauft Nvidia! Plunge Protection Team der Wall Street versucht KI-Hype zu retten!

Es kam, wie es kommen musste: fast alle Analysten der Wall Street schrauben ihre Kursziele für Nvidia nach oben - obwohl klar erkennbar ist, dass die Wachstums-Dynamik immer weiter nachlässt und die großen Tech-Firmen immer weniger neuen Cash-Flow haben, um noch mehr Geld in Datencenter zu investieren! Entscheidend für die Wall Street ist eben nicht die Wahrheit, sondern das Geld: man lebt hervorragend von dem geschürten KI-Hype und tut also alles, dass dieser Hype nicht jetzt schon in sich zusammenfällt. Im Vorfeld der morgigen PCE-Inflationsdaten in den USA hat Fed-Gouverneurin Lisa Cook eine Klage gegen Trump eingereicht - das zeigt, dass die zu Powell loyalen Fed-Mitglieder davon ausgehen, dass Trump es nicht schaffen wird, Lisa Cook aus der US-Notenbank zu entfernen..

Hinweise aus Video: