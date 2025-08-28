/ Das HONOR Magic V5 kommt nach Deutschland / Neues Premium-Foldable mit hochentwickelter Akku- und Kameratechnologie ab sofort im Handel verfügbar (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    London (ots) - HONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems,
    gab heute bekannt, dass das neue HONOR Magic V5 ab sofort in Deutschland
    verfügbar ist. Mit dem Launch bringt HONOR sein bisher fortschrittlichstes
    faltbares Smartphone auch in den europäischen Handel. Das neue Gerät kombiniert
    herausragende Eigenschaften wie einen sehr leistungsfähigen Akku, exzellente
    Haltbarkeit, eine hochqualitative Kamera und KI-Funktionen für mehr
    Produktivität - Eigenschaften, bei denen Nutzer faltbarer Smartphones endlich
    keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Zusätzlich zum Launch des neuen
    Premium-Foldables erweitert HONOR sein Premium- Geräteportfolio mit dem
    ultradünnen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem HONOR MagicPad 3.

    "Wir freuen uns, das HONOR Magic V5 heute auf den europäischen Märkten
    einzuführen", sagte James Li, CEO von HONOR . "Dieser Launch setzt einen
    wichtigen Meilenstein, mit dem wir die Grenzen der mobilen Innovation erweitern.
    Wir schaffen nicht nur ein Gerät, sondern einen intelligenten Begleiter. In
    enger Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Google und Qualcomm haben wir die
    nächste Generation der KI-Fähigkeiten von HONOR entwickelt. Das Ergebnis ist
    eine nahtlose Verbindung von ultradünnem Design und außergewöhnlicher Leistung,
    die ein transformatives Nutzererlebnis ermöglicht."

    Schlank, robust und leistungsstark für ein angenehmes Handling

    Für die präzise Produktion des HONOR Magic V5 setzte HONOR fortschrittlichste
    Fertigungssysteme ein, mit denen ein noch handlicheres Design möglich wurde. Mit
    einem sehr schlanken Profil von 8,8 mm[1] und einem beeindruckend leichten
    Design von nur 217 g[2] vereint das Magic V5 nahtlos Eleganz und Funktionalität.
    Angetrieben von HONORs neuestem Silizium-Karbon-Akku verfügt das HONOR Magic V5
    über eine sehr große Akkukapazität von 5820 mAh[3] - für eine außergewöhnliche
    Akkulaufzeit ohne Kompromisse bei schlanker Form. Für die nötige Rechenleistung
    sorgt die Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile-Plattform[4], die erstklassige
    KI-Leistung und nahtlose On-Device-Intelligenz bietet.

    HONOR hat sein neues Premium-Foldable mit dem Fokus auf Langlebigkeit
    entwickelt. Dafür sorgt auch die IP58/IP59[5]-Schutzklasse für Staub- und
    Wasserbeständigkeit. Zusätzlich ergänzen das kratzfeste NanoCrystal Shield von
    HONOR und ein kohlefaserverstärktes Innenbildschirmpanel das robuste Design. Der
    Vorteil: eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit für den täglichen Gebrauch.

    Fotografie-Enthusiasten müssen mit dem HONOR Magic V5 dank des KI
    Falcon-Kamerasystems keine Kompromisse eingehen. Dieses überzeugt gleich
    dreifach: mit einer 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Telekamera, einer
