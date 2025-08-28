Faltbares Flagship-Smartphone ohne Kompromisse
/ Das HONOR Magic V5 kommt nach Deutschland / Neues Premium-Foldable mit hochentwickelter Akku- und Kameratechnologie ab sofort im Handel verfügbar (FOTO)
gab heute bekannt, dass das neue HONOR Magic V5 ab sofort in Deutschland
verfügbar ist. Mit dem Launch bringt HONOR sein bisher fortschrittlichstes
faltbares Smartphone auch in den europäischen Handel. Das neue Gerät kombiniert
herausragende Eigenschaften wie einen sehr leistungsfähigen Akku, exzellente
Haltbarkeit, eine hochqualitative Kamera und KI-Funktionen für mehr
Produktivität - Eigenschaften, bei denen Nutzer faltbarer Smartphones endlich
keine Kompromisse mehr eingehen müssen. Zusätzlich zum Launch des neuen
Premium-Foldables erweitert HONOR sein Premium- Geräteportfolio mit dem
ultradünnen HONOR MagicBook Art 14 2025 und dem HONOR MagicPad 3.
"Wir freuen uns, das HONOR Magic V5 heute auf den europäischen Märkten
einzuführen", sagte James Li, CEO von HONOR . "Dieser Launch setzt einen
wichtigen Meilenstein, mit dem wir die Grenzen der mobilen Innovation erweitern.
Wir schaffen nicht nur ein Gerät, sondern einen intelligenten Begleiter. In
enger Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Google und Qualcomm haben wir die
nächste Generation der KI-Fähigkeiten von HONOR entwickelt. Das Ergebnis ist
eine nahtlose Verbindung von ultradünnem Design und außergewöhnlicher Leistung,
die ein transformatives Nutzererlebnis ermöglicht."
Für die präzise Produktion des HONOR Magic V5 setzte HONOR fortschrittlichste
Fertigungssysteme ein, mit denen ein noch handlicheres Design möglich wurde. Mit
einem sehr schlanken Profil von 8,8 mm[1] und einem beeindruckend leichten
Design von nur 217 g[2] vereint das Magic V5 nahtlos Eleganz und Funktionalität.
Angetrieben von HONORs neuestem Silizium-Karbon-Akku verfügt das HONOR Magic V5
über eine sehr große Akkukapazität von 5820 mAh[3] - für eine außergewöhnliche
Akkulaufzeit ohne Kompromisse bei schlanker Form. Für die nötige Rechenleistung
sorgt die Qualcomm Snapdragon® 8 Elite Mobile-Plattform[4], die erstklassige
KI-Leistung und nahtlose On-Device-Intelligenz bietet.
HONOR hat sein neues Premium-Foldable mit dem Fokus auf Langlebigkeit
entwickelt. Dafür sorgt auch die IP58/IP59[5]-Schutzklasse für Staub- und
Wasserbeständigkeit. Zusätzlich ergänzen das kratzfeste NanoCrystal Shield von
HONOR und ein kohlefaserverstärktes Innenbildschirmpanel das robuste Design. Der
Vorteil: eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit für den täglichen Gebrauch.
Fotografie-Enthusiasten müssen mit dem HONOR Magic V5 dank des KI
Falcon-Kamerasystems keine Kompromisse eingehen. Dieses überzeugt gleich
dreifach: mit einer 64-MP-Ultra-Sensing-Periskop-Telekamera, einer
