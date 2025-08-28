JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller fokussiere sich auf die Dinge, die er in der Hand habe, um die operative sowie die Barmittelentwicklung voranzubringen, schrieb Edward Mundy in seiner am Donnerstag im Tagesverlauf aktualisierten Einschätzung. Da das Vertrauen in das Wachstum zunehme, dürfte der Aktienkurs steigen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 11:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (28. August 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 130
Kursziel alt: 120
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
