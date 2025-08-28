Cintas - Aktie stürzt rapide ab - 28.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Cintas Aktie. Sie fällt um -3,92 % auf 177,63€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Cintas ist ein führender Anbieter von Unternehmensdienstleistungen in Nordamerika, spezialisiert auf Uniformen, Matten, Hygieneprodukte und Sicherheitslösungen. Mit einem breiten Produktportfolio und starker Kundenbindung hebt sich Cintas von Konkurrenten wie Aramark und UniFirst ab.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Cintas Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,00 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cintas +4,31 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

Cintas Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,42 % 1 Monat -4,04 % 3 Monate -8,00 % 1 Jahr +2,59 %

Informationen zur Cintas Aktie

Es gibt 403 Mio. Cintas Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,07 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Cintas Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cintas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cintas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.