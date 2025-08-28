H2APEX Group SCA: Meilenstein & Umsatzprognose 2025 bestätigt
H2APEX setzt im ersten Halbjahr 2025 mit strategischen Partnerschaften und Akquisitionen neue Maßstäbe im Wasserstoffsektor und plant ambitionierte Projekte für die Zukunft.
- H2APEX hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von EUR 4,2 Mio. erzielt, was im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr liegt.
- Ein bedeutender Meilenstein wurde durch die strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) erreicht, um die Wasserstoffproduktionskapazitäten auszubauen.
- Die Übernahme der HH2E Werk Lubmin GmbH stärkt die Projektpipeline von H2APEX am attraktivsten Wasserstoffstandort Deutschlands.
- Das Unternehmen hat eine langfristige Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung mit Beteiligung der Hauptaktionäre gesichert.
- Das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 betrug EUR -13,3 Mio., was auf hohe Investitionen und gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist.
- H2APEX plant, bis 2028 ein IPCEI-gefördertes Projekt abzuschließen, um jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren.
