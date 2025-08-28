    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsH2APEX Group SCA AktievorwärtsNachrichten zu H2APEX Group SCA
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    H2APEX Group SCA: Meilenstein & Umsatzprognose 2025 bestätigt

    H2APEX setzt im ersten Halbjahr 2025 mit strategischen Partnerschaften und Akquisitionen neue Maßstäbe im Wasserstoffsektor und plant ambitionierte Projekte für die Zukunft.

    H2APEX Group SCA: Meilenstein & Umsatzprognose 2025 bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • H2APEX hat im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von EUR 4,2 Mio. erzielt, was im Rahmen der Erwartungen für das Gesamtjahr liegt.
    • Ein bedeutender Meilenstein wurde durch die strategische Partnerschaft mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) erreicht, um die Wasserstoffproduktionskapazitäten auszubauen.
    • Die Übernahme der HH2E Werk Lubmin GmbH stärkt die Projektpipeline von H2APEX am attraktivsten Wasserstoffstandort Deutschlands.
    • Das Unternehmen hat eine langfristige Finanzierung durch eine Kapitalerhöhung mit Beteiligung der Hauptaktionäre gesichert.
    • Das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 betrug EUR -13,3 Mio., was auf hohe Investitionen und gestiegene Personalkosten zurückzuführen ist.
    • H2APEX plant, bis 2028 ein IPCEI-gefördertes Projekt abzuschließen, um jährlich bis zu 10.000 t Wasserstoff zu produzieren.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei H2APEX Group SCA ist am 28.08.2025.

    Der Kurs von H2APEX Group SCA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +16,80 % im Plus.


    H2APEX Group SCA

    +13,83 %
    +2,06 %
    -1,98 %
    -13,16 %
    -61,92 %
    -53,74 %
    -44,07 %
    -56,45 %
    -77,47 %
    ISIN:LU0472835155WKN:A0YF5P





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    H2APEX Group SCA: Meilenstein & Umsatzprognose 2025 bestätigt H2APEX setzt im ersten Halbjahr 2025 mit strategischen Partnerschaften und Akquisitionen neue Maßstäbe im Wasserstoffsektor und plant ambitionierte Projekte für die Zukunft.