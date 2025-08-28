Attraktive Gegner für BVB - Zweimal auf die Insel
- BVB trifft auf Haaland und starke Gegner in Liga
- Gegner: ManCity, Tottenham, Inter, Juventus, Villarreal
- Liga startet am 16. September, 8 Teams ins Achtelfinale
MONACO (dpa-AFX) - Borussia Dortmund trifft in der Ligaphase der Champions League auf attraktive Gegner und bekommt ein Wiedersehen mit dem früheren BVB-Torjäger Erling Haaland. Neben dessen Club Manchester City muss der Fußball-Bundesligist auch beim Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur antreten.
Außerdem bekam das Team von Trainer Niko Kovac in Monaco für die Vorrunde mit Inter Mailand, Juventus Turin, dem FC Villarreal und Athletic Bilbao weitere interessante Gegner aus europäischen Top-Ligen zugelost. FK Bodö/Glimt aus Norwegen und der FC Kopenhagen sind die weiteren Kontrahenten der Westfalen.
Gespielt wird ab dem 16. September, die genauen Ansetzungen werden noch bekanntgegeben. Seit der vergangenen Saison spielen alle 36 Clubs in einer Liga, jeder Verein gegen acht Gegner. Der BVB spielt gegen Inter, Villarreal, Bodö/Glimt und Bilbao daheim. Auswärtsspiele stehen bei Manchester City, Tottenham, Juventus und in Kopenhagen an.
Die ersten acht Teams der Tabelle sind am Ende der Ligaphase für das Achtelfinale qualifiziert. Die Clubs auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 spielen in einer neuen K.-o.-Zwischenrunde um das Weiterkommen./lap/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 3,665 auf Tradegate (28. August 2025, 18:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,55 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 404,60 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,43 %/+36,43 % bedeutet.
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.
Das wäre wieder typisch BVB ! Mit Kovac jetzt zu verlängern könnte wieder zum Fiasko werden. Bei vielen Seiner "Trainerstellen" hat sich nach gewisser Zeit herausgestellt, dass Seine Methoden, Systeme oder auch Sein Umgang mit Spielern auf Dauer nicht förderlich für die Weiterentwicklung des betroffenen Vereins waren. Man sollte unbedingt die Vorrunde abwarten um zu sehen, wie der Zustand der Mannschaft, die Spielweise und der Tabellenstand ist, dann kann man im Erfolgsfall immer noch verlängern. Ob Kovac mit Seiner eher defensiven Spielauslegung dem BVB weiter hilft, lässt mich nach den doch zuletzt überwiegend grausamen Darbietungen eher zweifeln.
Die Abschreibung von Haller wird durch den vorzeitigen Abgang keinen Cent günstiger, da eine Sonderabschreibung in Höhe des Restbuchwerts gebucht werden muss, die das Ergebnis entsprechend belastet. Hierzu ein Beispiel: Ein Spieler kostet 30 Mio. € Ablöse und hat einen Vertrag über 5 Jahre. Die jährliche Abschreibung beträgt also 6 Mio. € jährlich. Falls der Spieler den Verein nach 3 Jahren verlässt, wird der Restbuchwert von 12 Mio. € sofort abgeschrieben. Da wird insgesamt gar nix gespart.