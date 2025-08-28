JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Michael Aspinall zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Fazit von der Branchen-Berichtssaison zum zweiten Quartal. Die Erträge seien in einem volatilen Umfeld stabil gehalten worden und die Spediteure hätten trotz Zöllen weiteres organisches Wachstum unter Beweis gestellt. DHL bleibt sein "Top Pick"./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 12:25 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (28. August 2025, 19:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

