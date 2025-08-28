Börsen Update
Börsen Update USA - 28.08. - US Tech 100 stark +0,58 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.592,51 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: NVIDIA +1,85 %, Salesforce +1,66 %, Amazon +1,13 %, Cisco Systems +0,79 %, American Express +0,65 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,52 %, Travelers Companies -1,35 %, The Home Depot -1,31 %, Verizon Communications -1,30 %, Procter & Gamble -1,25 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 23.705,46 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,82 %, AppLovin Registered (A) +4,85 %, The Trade Desk Registered (A) +4,48 %, Datadog Registered (A) +4,25 %, Micron Technology +4,23 %
Flop-Werte: Cintas -4,02 %, Old Dominion Freight Line -3,57 %, Dexcom -3,12 %, Biogen -2,26 %, Electronic Arts -2,15 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 6.496,97 PKT und steigt um +0,24 %.
Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +11,82 %, NetApp +10,12 %, HP +5,63 %, The Trade Desk Registered (A) +4,48 %, Agilent Technologies +4,31 %
Flop-Werte: Hormel Foods -13,38 %, Brown-Forman Registered (B) -5,64 %, Bio-Techne -4,97 %, Best Buy -4,04 %, Albemarle -4,04 %
