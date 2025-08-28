Aroundtown Aktie legt zu - 28.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,33 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Aroundtown einen Gewinn von +22,33 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -2,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Aroundtown +12,46 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,23 % geändert.

Aroundtown Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,21 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate +22,33 % 1 Jahr +45,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Aroundtown Aktie, die in den letzten Tagen sowohl Anstiege als auch Rückgänge verzeichnet hat. Es wird über die Auswirkungen von Zinssenkungen der EZB auf die Immobilienbranche diskutiert, wobei Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach Büroflächen und Hotels geäußert werden. Zudem wird die fundamentale Bewertung der Aktie thematisiert, mit Analysten, die Kursziele von 1,60 Euro bis 2 Euro nennen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,18 Mrd.EUR wert.

An den internationalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während einige Indizes leichte Gewinne verzeichnen, kämpfen andere mit Verlusten. Ein Blick auf die Top- und Flopwerte zeigt spannende Entwicklungen.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown auf "Hold" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler sprach in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Halbjahreszahlen von operativer Stabilität und …

Aroundtown Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.