    Coventry reagiert auf die Behauptung von Lapetus bezüglich Geheimhaltung

    Tallahassee, Florida (ots/PRNewswire) - Fordert Transparenz hinsichtlich der
    korrekten Angabe der Lebenserwartung

    Nach der bevorstehenden Schließung von Lapetus wird die Aufhebung jeglicher
    Ansprüche auf Schutz von Geschäftsgeheimnissen gefordert

    Coventry First LLC ("Coventry"), Marktführer im Bereich
    Lebensversicherungsabwicklungen, hat diese Woche eine juristische Antwort
    eingereicht, in der es sich gegen den Versuch von Lapetus Solutions, Inc.
    ("Lapetus") wendet, die Offenlegung gesetzlich vorgeschriebener Berichte zur
    Überprüfung der Lebenserwartung zu verhindern. Die Einreichung unterstreicht die
    seit langem vertretene Ansicht von Coventry, dass die Integrität des
    Lebensversicherungsmarktes Transparenz hinsichtlich der Genauigkeit von
    Lebenserwartungsschätzungen erfordert. Gleichzeitig reichte Coventry einen
    eigenen Antrag auf ein summarisches Urteil ein und argumentierte, dass die von
    Lapetus für den 31. August 2025 angekündigte Schließung jeglichen Anspruch auf
    Schutz von Geschäftsgeheimnissen ausschließen sollte.

    Das Gesetz des Bundesstaates Florida schreibt vor, dass Anbieter von
    Lebenserwartungsprognosen alle drei Jahre einen Prüfungsbericht über die
    Lebenserwartung für die fünf Kalenderjahre vor jeder Prüfung beim Amt für
    Versicherungsaufsicht (Office of Insurance Regulation, OIR) des Bundesstaates
    Florida einreichen müssen. Da diese Berichte die Genauigkeit früherer
    Vorhersagen messen und keine proprietären Methoden zur Erstellung solcher
    Vorhersagen enthalten, argumentiert Coventry, dass sie keinen Anspruch auf
    Schutz als Geschäftsgeheimnis haben. Darüber hinaus hat Lapetus selbst
    wiederholt in Marketingmaterialien, öffentlichen Erklärungen und direkter
    Kommunikation mit Coventry auf seine angebliche "Genauigkeit" hingewiesen. Aus
    diesen Gründen ist Coventry der Ansicht, dass eine Entscheidung zugunsten von
    Lapetus unangemessen ist und abgelehnt werden sollte.

    "Sowohl Investoren als auch Aufsichtsbehörden müssen darauf vertrauen können,
    dass die Schätzungen zur Lebenserwartung genau, zuverlässig und mit den
    versicherungsmathematischen Standards konform sind", erklärte Alan H. Buerger,
    geschäftsführender Vorsitzender von Coventry. "Transparenz schützt Investoren
    und die Integrität des gesamten Lebensversicherungsmarktes. Als Begründer des
    Sekundärmarktes für Lebensversicherungen setzen wir uns weiterhin für die Rechte
    der Verbraucher ein und engagieren uns aktiv für strenge Branchenvorschriften,
    wie unsere Reaktion auf die Forderung von Lapetus zeigt."

    Die bevorstehende Schließung von Lapetus dürfte Ansprüche aufgrund von
