Coventry reagiert auf die Behauptung von Lapetus bezüglich Geheimhaltung

Tallahassee, Florida (ots/PRNewswire) - Fordert Transparenz hinsichtlich der

korrekten Angabe der Lebenserwartung



Nach der bevorstehenden Schließung von Lapetus wird die Aufhebung jeglicher

Ansprüche auf Schutz von Geschäftsgeheimnissen gefordert



Coventry First LLC ("Coventry"), Marktführer im Bereich

Lebensversicherungsabwicklungen, hat diese Woche eine juristische Antwort

eingereicht, in der es sich gegen den Versuch von Lapetus Solutions, Inc.

("Lapetus") wendet, die Offenlegung gesetzlich vorgeschriebener Berichte zur

Überprüfung der Lebenserwartung zu verhindern. Die Einreichung unterstreicht die

seit langem vertretene Ansicht von Coventry, dass die Integrität des

Lebensversicherungsmarktes Transparenz hinsichtlich der Genauigkeit von

Lebenserwartungsschätzungen erfordert. Gleichzeitig reichte Coventry einen

eigenen Antrag auf ein summarisches Urteil ein und argumentierte, dass die von

Lapetus für den 31. August 2025 angekündigte Schließung jeglichen Anspruch auf

Schutz von Geschäftsgeheimnissen ausschließen sollte.







Das Gesetz des Bundesstaates Florida schreibt vor, dass Anbieter vonLebenserwartungsprognosen alle drei Jahre einen Prüfungsbericht über dieLebenserwartung für die fünf Kalenderjahre vor jeder Prüfung beim Amt fürVersicherungsaufsicht (Office of Insurance Regulation, OIR) des BundesstaatesFlorida einreichen müssen. Da diese Berichte die Genauigkeit frühererVorhersagen messen und keine proprietären Methoden zur Erstellung solcherVorhersagen enthalten, argumentiert Coventry, dass sie keinen Anspruch aufSchutz als Geschäftsgeheimnis haben. Darüber hinaus hat Lapetus selbstwiederholt in Marketingmaterialien, öffentlichen Erklärungen und direkterKommunikation mit Coventry auf seine angebliche "Genauigkeit" hingewiesen. Ausdiesen Gründen ist Coventry der Ansicht, dass eine Entscheidung zugunsten vonLapetus unangemessen ist und abgelehnt werden sollte."Sowohl Investoren als auch Aufsichtsbehörden müssen darauf vertrauen können,dass die Schätzungen zur Lebenserwartung genau, zuverlässig und mit denversicherungsmathematischen Standards konform sind", erklärte Alan H. Buerger,geschäftsführender Vorsitzender von Coventry. "Transparenz schützt Investorenund die Integrität des gesamten Lebensversicherungsmarktes. Als Begründer desSekundärmarktes für Lebensversicherungen setzen wir uns weiterhin für die Rechteder Verbraucher ein und engagieren uns aktiv für strenge Branchenvorschriften,wie unsere Reaktion auf die Forderung von Lapetus zeigt."Die bevorstehende Schließung von Lapetus dürfte Ansprüche aufgrund von