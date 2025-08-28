Coventry reagiert auf die Behauptung von Lapetus bezüglich Geheimhaltung
Tallahassee, Florida (ots/PRNewswire) - Fordert Transparenz hinsichtlich der
korrekten Angabe der Lebenserwartung
Nach der bevorstehenden Schließung von Lapetus wird die Aufhebung jeglicher
Ansprüche auf Schutz von Geschäftsgeheimnissen gefordert
Coventry First LLC ("Coventry"), Marktführer im Bereich
Lebensversicherungsabwicklungen, hat diese Woche eine juristische Antwort
eingereicht, in der es sich gegen den Versuch von Lapetus Solutions, Inc.
("Lapetus") wendet, die Offenlegung gesetzlich vorgeschriebener Berichte zur
Überprüfung der Lebenserwartung zu verhindern. Die Einreichung unterstreicht die
seit langem vertretene Ansicht von Coventry, dass die Integrität des
Lebensversicherungsmarktes Transparenz hinsichtlich der Genauigkeit von
Lebenserwartungsschätzungen erfordert. Gleichzeitig reichte Coventry einen
eigenen Antrag auf ein summarisches Urteil ein und argumentierte, dass die von
Lapetus für den 31. August 2025 angekündigte Schließung jeglichen Anspruch auf
Schutz von Geschäftsgeheimnissen ausschließen sollte.
Das Gesetz des Bundesstaates Florida schreibt vor, dass Anbieter von
Lebenserwartungsprognosen alle drei Jahre einen Prüfungsbericht über die
Lebenserwartung für die fünf Kalenderjahre vor jeder Prüfung beim Amt für
Versicherungsaufsicht (Office of Insurance Regulation, OIR) des Bundesstaates
Florida einreichen müssen. Da diese Berichte die Genauigkeit früherer
Vorhersagen messen und keine proprietären Methoden zur Erstellung solcher
Vorhersagen enthalten, argumentiert Coventry, dass sie keinen Anspruch auf
Schutz als Geschäftsgeheimnis haben. Darüber hinaus hat Lapetus selbst
wiederholt in Marketingmaterialien, öffentlichen Erklärungen und direkter
Kommunikation mit Coventry auf seine angebliche "Genauigkeit" hingewiesen. Aus
diesen Gründen ist Coventry der Ansicht, dass eine Entscheidung zugunsten von
Lapetus unangemessen ist und abgelehnt werden sollte.
"Sowohl Investoren als auch Aufsichtsbehörden müssen darauf vertrauen können,
dass die Schätzungen zur Lebenserwartung genau, zuverlässig und mit den
versicherungsmathematischen Standards konform sind", erklärte Alan H. Buerger,
geschäftsführender Vorsitzender von Coventry. "Transparenz schützt Investoren
und die Integrität des gesamten Lebensversicherungsmarktes. Als Begründer des
Sekundärmarktes für Lebensversicherungen setzen wir uns weiterhin für die Rechte
der Verbraucher ein und engagieren uns aktiv für strenge Branchenvorschriften,
wie unsere Reaktion auf die Forderung von Lapetus zeigt."
Die bevorstehende Schließung von Lapetus dürfte Ansprüche aufgrund von
