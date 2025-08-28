LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie überzeugt mit Kursplus - 28.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,17 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +3,40 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um +1,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton auf -20,91 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat +1,80 % 3 Monate +3,40 % 1 Jahr -25,34 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 500 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 257,87 Mrd.EUR wert.

Der Quartalsbericht des KI-Schwergewichts Nvidia hat am europäischen Aktienmarkt am Donnerstag keine großen Spuren hinterlassen. Einen durchwachsenen Ausblick des US-Chipgiganten nahmen die Börsen auf beiden Seiten des Atlantiks mit moderaten …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca untersuchte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie tiefergehend die Bewertungen von Aktien aus dem …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.