JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lanxess im Nachgang der Zweitquartalszahlen von 22 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn in den Jahren 2025 und 2026, unter anderem wegen einer schwachen Nachfrage, Währungseffekten sowie Preisdruck, der von chinesischer Konkurrenz ausgehe./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 24,42EUR auf Tradegate (28. August 2025, 20:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 21
Kursziel alt: 22
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte