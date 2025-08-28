    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    RBC stuft ENI auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni nach einem Treffen mit dem Finanzchef Francesco Gattei auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Mit der eigenen Neuaufstellung in einem "Satelliten-Modell" adressiere der Ölkonzern drei Herausforderungen des Energiewandels, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 13:41 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 15,26EUR auf Tradegate (28. August 2025, 20:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Biraj Borkhataria
    Analysiertes Unternehmen: ENI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 17
    Kursziel alt: 17
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
