Tether kündigt Plan zur Einführung von USD? auf RGB an und treibt damit native Stablecoins auf Bitcoin und Lightning voran
Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Stablecoin-Gigant verpflichtet sich, in
naher Zukunft USD? auf Bitcoin und Lightning unter Verwendung der
RGB-Technologie auszugeben.
Paolo Ardoino, CEO von Tether: "Mit RGB erhält USD? einen leistungsstarken neuen
Weg auf Bitcoin."
Tether gab heute seine Absicht bekannt, USD? auf RGB auszugeben, einem Protokoll
der nächsten Generation für die Ausgabe und Transaktion digitaler Vermögenswerte
auf Bitcoin und dem Lightning Network. Die RGB Protocol Association begrüßt die
Ankündigung als starkes Signal für Entwickler und Institutionen, die private,
skalierbare und benutzergesteuerte Asset-Rails im sichersten Netzwerk der Welt
suchen.
RGB erreichte Anfang dieses Jahres mit der Veröffentlichung der Version v0.11.1
die Mainnet-Bereitschaft, sodass Entwickler nun Assets mithilfe von
clientseitiger Validierung und Bitcoin als Commitment Layer ausgeben und
verwalten können. Dieses Design hält Asset-Daten außerhalb der Blockchain,
während Nachweise an Bitcoin-Transaktionen geknüpft werden - wodurch eine
Überlastung der Blockchain minimiert, die Privatsphäre gewahrt und
Lightning-Kompatibilität ermöglicht wird.
" Bitcoin verdient eine Stablecoin, die sich wirklich nativ, leichtgewichtig,
privat und skalierbar anfühlt", sagte Paolo Ardoino , CEO von Tether . "Mit RGB
erhält USD? einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin, was unsere Überzeugung
bestärkt, dass Bitcoin die Grundlage für eine freiere finanzielle Zukunft ist."
Mit USD? on RGB werden Nutzer und Dienstleister in der Lage sein:
- USD? zusammen mit Bitcoin in derselben Wallet zu halten und zu transferieren ;
- Private, vom Kunden validierte Transaktionen zu nutzen, die keine Salden oder
Bewegungen in der Blockchain offenlegen;
- Das Lightning Network zu integrieren, um mit den Transporterweiterungen von
RGB sofortige Abrechnungsergebnisse zu erzielen.
Darum ist das wichtig
RGB erweitert Bitcoin über eine reine Wertanlage hinaus und ermöglicht
Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und programmierbare Rechte , die das
Sicherheitsmodell von Bitcoin übernehmen und gleichzeitig den Nutzern die
Kontrolle behalten. Die Einführung durch große Emittenten wie Tether kann die
Unterstützung von Wallets, die Akzeptanz durch Händler und kettenübergreifende
Liquiditätsbrücken ohne neue L1-Opcodes oder Konsensänderungen vorantreiben.
Für Entwickler und Integratoren
- Beginnen Sie hier: Technische Dokumente und Leitfäden unter https://rgb.info/
https://rgb.info/
- Ausführen und erstellen: Referenzimplementierungen und Bibliotheken unter
https://github.com/rgb-protocol https://github.com/rgb-protocol
- Ökosystem und Mitgliedschaft: Updates und Mitgliedschaft unter
https://rgbprotocol.org/ https://rgbprotocol.org/
Die Association lädt Wallets, Börsen, Zahlungsabwickler und
Infrastrukturanbieter ein, sich Arbeitsgruppen anzuschließen, die die
Integration von RGB20 (fungible Assets), Lightning-Transfers und Bridge
Connectors vorantreiben, um USD? und andere Vermögenswerte über Bitcoin-native
Schienen zu erweitern.
Informationen zur RGB Protocol Association
Die RGB Protocol Association ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die
sich für die Entwicklung, Standardisierung und Einführung von RGB - privaten und
skalierbaren digitalen Verträgen für Bitcoin und Lightning - durch offene
Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschern und der breiteren
Freie-Software-Community einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter
https://rgbprotocol.org/ .
Offizielle Ankündigung:
Medien und Partnerschaften mailto:press@rgbprotocol.org
Ressourcen: https://rgb.info/ | https://github.com/rgb-protocol
Logo -
https://mma.prnewswire.com/media/2759685/RGB_Protocol_Association_Logo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tether-kundigt-p
lan-zur-einfuhrung-von-usd-auf-rgb-an-und-treibt-damit-native-stablecoins-auf-bi
tcoin-und-lightning-voran-302541372.html
Pressekontakt:
Federico Rivi,
federico.rivi@atlas21.com,
+39 328-7233026
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180668/6106280
OTS: RGB Protocol Association
