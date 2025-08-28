    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Tether kündigt Plan zur Einführung von USD? auf RGB an und treibt damit native Stablecoins auf Bitcoin und Lightning voran

    Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Stablecoin-Gigant verpflichtet sich, in
    naher Zukunft USD? auf Bitcoin und Lightning unter Verwendung der
    RGB-Technologie auszugeben.

    Paolo Ardoino, CEO von Tether: "Mit RGB erhält USD? einen leistungsstarken neuen
    Weg auf Bitcoin."

    Tether gab heute seine Absicht bekannt, USD? auf RGB auszugeben, einem Protokoll
    der nächsten Generation für die Ausgabe und Transaktion digitaler Vermögenswerte
    auf Bitcoin und dem Lightning Network. Die RGB Protocol Association begrüßt die
    Ankündigung als starkes Signal für Entwickler und Institutionen, die private,
    skalierbare und benutzergesteuerte Asset-Rails im sichersten Netzwerk der Welt
    suchen.

    RGB erreichte Anfang dieses Jahres mit der Veröffentlichung der Version v0.11.1
    die Mainnet-Bereitschaft, sodass Entwickler nun Assets mithilfe von
    clientseitiger Validierung und Bitcoin als Commitment Layer ausgeben und
    verwalten können. Dieses Design hält Asset-Daten außerhalb der Blockchain,
    während Nachweise an Bitcoin-Transaktionen geknüpft werden - wodurch eine
    Überlastung der Blockchain minimiert, die Privatsphäre gewahrt und
    Lightning-Kompatibilität ermöglicht wird.

    " Bitcoin verdient eine Stablecoin, die sich wirklich nativ, leichtgewichtig,
    privat und skalierbar anfühlt", sagte Paolo Ardoino , CEO von Tether . "Mit RGB
    erhält USD? einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin, was unsere Überzeugung
    bestärkt, dass Bitcoin die Grundlage für eine freiere finanzielle Zukunft ist."

    Mit USD? on RGB werden Nutzer und Dienstleister in der Lage sein:

    - USD? zusammen mit Bitcoin in derselben Wallet zu halten und zu transferieren ;
    - Private, vom Kunden validierte Transaktionen zu nutzen, die keine Salden oder
    Bewegungen in der Blockchain offenlegen;
    - Das Lightning Network zu integrieren, um mit den Transporterweiterungen von
    RGB sofortige Abrechnungsergebnisse zu erzielen.

    Darum ist das wichtig

    RGB erweitert Bitcoin über eine reine Wertanlage hinaus und ermöglicht
    Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und programmierbare Rechte , die das
    Sicherheitsmodell von Bitcoin übernehmen und gleichzeitig den Nutzern die
    Kontrolle behalten. Die Einführung durch große Emittenten wie Tether kann die
    Unterstützung von Wallets, die Akzeptanz durch Händler und kettenübergreifende
    Liquiditätsbrücken ohne neue L1-Opcodes oder Konsensänderungen vorantreiben.

    Für Entwickler und Integratoren

    - Beginnen Sie hier: Technische Dokumente und Leitfäden unter https://rgb.info/
    https://rgb.info/
    - Ausführen und erstellen: Referenzimplementierungen und Bibliotheken unter
    https://github.com/rgb-protocol https://github.com/rgb-protocol
    - Ökosystem und Mitgliedschaft: Updates und Mitgliedschaft unter
    https://rgbprotocol.org/ https://rgbprotocol.org/

    Die Association lädt Wallets, Börsen, Zahlungsabwickler und
    Infrastrukturanbieter ein, sich Arbeitsgruppen anzuschließen, die die
    Integration von RGB20 (fungible Assets), Lightning-Transfers und Bridge
    Connectors vorantreiben, um USD? und andere Vermögenswerte über Bitcoin-native
    Schienen zu erweitern.

    Informationen zur RGB Protocol Association

    Die RGB Protocol Association ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die
    sich für die Entwicklung, Standardisierung und Einführung von RGB - privaten und
    skalierbaren digitalen Verträgen für Bitcoin und Lightning - durch offene
    Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschern und der breiteren
    Freie-Software-Community einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter
    https://rgbprotocol.org/ .

    Offizielle Ankündigung:

    https://tether.io/news/tether-to-launch-usdt-on-rgb-expanding-native-bitcoin-sta
    blecoin-support/ (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2
    F%2Ftether.io%2Fnews%2Ftether-to-launch-usdt-on-rgb-expanding-native-bitcoin-sta
    blecoin-support%2F&data=05%7C02%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7Cef3a38990ab34bdbf
    12908dde62c9c31%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638919801505284927%
    7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4z
    MiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=i4iQic4llZCQvMpTZECY7CH3
    V%2FIN9GtH6hi9G1WRbv8%3D&reserved=0)

    Medien und Partnerschaften mailto:press@rgbprotocol.org

    Ressourcen: https://rgb.info/ | https://github.com/rgb-protocol

    Logo -
    https://mma.prnewswire.com/media/2759685/RGB_Protocol_Association_Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tether-kundigt-p
    lan-zur-einfuhrung-von-usd-auf-rgb-an-und-treibt-damit-native-stablecoins-auf-bi
    tcoin-und-lightning-voran-302541372.html

    Pressekontakt:

    Federico Rivi,
    federico.rivi@atlas21.com,
    +39 328-7233026

