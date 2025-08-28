Tether kündigt Plan zur Einführung von USD? auf RGB an und treibt damit native Stablecoins auf Bitcoin und Lightning voran

Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Stablecoin-Gigant verpflichtet sich, in

naher Zukunft USD? auf Bitcoin und Lightning unter Verwendung der

RGB-Technologie auszugeben.



Paolo Ardoino, CEO von Tether: "Mit RGB erhält USD? einen leistungsstarken neuen

Weg auf Bitcoin."





Tether gab heute seine Absicht bekannt, USD? auf RGB auszugeben, einem Protokoll

der nächsten Generation für die Ausgabe und Transaktion digitaler Vermögenswerte

auf Bitcoin und dem Lightning Network. Die RGB Protocol Association begrüßt die

Ankündigung als starkes Signal für Entwickler und Institutionen, die private,

skalierbare und benutzergesteuerte Asset-Rails im sichersten Netzwerk der Welt

suchen.



RGB erreichte Anfang dieses Jahres mit der Veröffentlichung der Version v0.11.1

die Mainnet-Bereitschaft, sodass Entwickler nun Assets mithilfe von

clientseitiger Validierung und Bitcoin als Commitment Layer ausgeben und

verwalten können. Dieses Design hält Asset-Daten außerhalb der Blockchain,

während Nachweise an Bitcoin-Transaktionen geknüpft werden - wodurch eine

Überlastung der Blockchain minimiert, die Privatsphäre gewahrt und

Lightning-Kompatibilität ermöglicht wird.



" Bitcoin verdient eine Stablecoin, die sich wirklich nativ, leichtgewichtig,

privat und skalierbar anfühlt", sagte Paolo Ardoino , CEO von Tether . "Mit RGB

erhält USD? einen leistungsstarken neuen Weg auf Bitcoin, was unsere Überzeugung

bestärkt, dass Bitcoin die Grundlage für eine freiere finanzielle Zukunft ist."



Mit USD? on RGB werden Nutzer und Dienstleister in der Lage sein:



- USD? zusammen mit Bitcoin in derselben Wallet zu halten und zu transferieren ;

- Private, vom Kunden validierte Transaktionen zu nutzen, die keine Salden oder

Bewegungen in der Blockchain offenlegen;

- Das Lightning Network zu integrieren, um mit den Transporterweiterungen von

RGB sofortige Abrechnungsergebnisse zu erzielen.



Darum ist das wichtig



RGB erweitert Bitcoin über eine reine Wertanlage hinaus und ermöglicht

Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und programmierbare Rechte , die das

Sicherheitsmodell von Bitcoin übernehmen und gleichzeitig den Nutzern die

Kontrolle behalten. Die Einführung durch große Emittenten wie Tether kann die

Unterstützung von Wallets, die Akzeptanz durch Händler und kettenübergreifende

Liquiditätsbrücken ohne neue L1-Opcodes oder Konsensänderungen vorantreiben.



Für Entwickler und Integratoren



- Beginnen Sie hier: Technische Dokumente und Leitfäden unter https://rgb.info/

https://rgb.info/

- Ausführen und erstellen: Referenzimplementierungen und Bibliotheken unter

https://github.com/rgb-protocol https://github.com/rgb-protocol

- Ökosystem und Mitgliedschaft: Updates und Mitgliedschaft unter

https://rgbprotocol.org/ https://rgbprotocol.org/



Die Association lädt Wallets, Börsen, Zahlungsabwickler und

Infrastrukturanbieter ein, sich Arbeitsgruppen anzuschließen, die die

Integration von RGB20 (fungible Assets), Lightning-Transfers und Bridge

Connectors vorantreiben, um USD? und andere Vermögenswerte über Bitcoin-native

Schienen zu erweitern.



Informationen zur RGB Protocol Association



Die RGB Protocol Association ist eine Schweizer Non-Profit-Organisation, die

sich für die Entwicklung, Standardisierung und Einführung von RGB - privaten und

skalierbaren digitalen Verträgen für Bitcoin und Lightning - durch offene

Zusammenarbeit mit Unternehmen, Forschern und der breiteren

Freie-Software-Community einsetzt. Weitere Informationen finden Sie unter

https://rgbprotocol.org/ .



Medien und Partnerschaften mailto:press@rgbprotocol.org



Ressourcen: https://rgb.info/ | https://github.com/rgb-protocol



Pressekontakt:



Federico Rivi,

federico.rivi@atlas21.com,

+39 328-7233026



