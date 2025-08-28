Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 28.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +11,66 %
Platz 1
Performance 1M: -12,50 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +4,97 %
Platz 2
Performance 1M: -38,45 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 3
Performance 1M: -9,95 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 4
Performance 1M: +1,04 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 5
Performance 1M: +10,18 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 6
Performance 1M: +27,56 %
Broadcom
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 7
Performance 1M: +3,49 %
Cintas
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 8
Performance 1M: -4,04 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 9
Performance 1M: -4,90 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 10
Performance 1M: -14,77 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 11
Performance 1M: -7,00 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 12
Performance 1M: -13,82 %
Biogen
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 13
Performance 1M: +4,54 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 14
Performance 1M: +0,15 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 15
Performance 1M: -13,58 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 16
Performance 1M: +2,83 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 17
Performance 1M: -4,76 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 18
Performance 1M: -14,22 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 19
Performance 1M: -3,69 %
