Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 28.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Hormel Foods
Tagesperformance: -12,45 %
Platz 1
Performance 1M: +0,94 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +11,69 %
Platz 2
Performance 1M: -12,50 %
NetApp
Tagesperformance: +11,60 %
Platz 3
Performance 1M: +1,11 %
HP
Tagesperformance: +7,44 %
Platz 4
Performance 1M: +4,54 %
Agilent Technologies
Tagesperformance: +5,46 %
Platz 5
Performance 1M: -0,13 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 6
Performance 1M: -6,47 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: -5,29 %
Platz 7
Performance 1M: -0,34 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 8
Performance 1M: -38,45 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 9
Performance 1M: -9,95 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 10
Performance 1M: +10,18 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 11
Performance 1M: -4,09 %
ServiceNow
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 12
Performance 1M: -7,97 %
Best Buy
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 13
Performance 1M: +15,17 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 14
Performance 1M: +3,49 %
Cintas
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 15
Performance 1M: -4,04 %
Crown Castle
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 16
Performance 1M: -9,51 %
Arista Networks
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 17
Performance 1M: +15,66 %
Albemarle
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 18
Performance 1M: +8,34 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 19
Performance 1M: -7,00 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 20
Performance 1M: +6,50 %
Moderna
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 21
Performance 1M: -26,29 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 22
Performance 1M: -13,82 %
NextEra Energy
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 23
Performance 1M: +2,76 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 24
Performance 1M: +11,69 %
Corning
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 25
Performance 1M: +21,12 %
Resmed
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 26
Performance 1M: +3,26 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 27
Performance 1M: +9,77 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 28
Performance 1M: -16,49 %
Marketaxess Holding
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 29
Performance 1M: -10,66 %
Biogen
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 30
Performance 1M: +4,54 %
Packaging of America
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 31
Performance 1M: +2,61 %
Labcorp Holdings
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 32
Performance 1M: +6,67 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 33
Performance 1M: +0,15 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 34
Performance 1M: -13,58 %
Textron
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 35
Performance 1M: +3,93 %
Tyson Foods (A)
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 36
Performance 1M: +7,68 %
Lennox International
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 37
Performance 1M: -13,38 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 38
Performance 1M: +16,44 %
Oracle
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 39
Performance 1M: -3,45 %
Autodesk
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 40
Performance 1M: -4,76 %
