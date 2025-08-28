    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing

    Boeing: Neue Bestellungen sorgen für Wind unter den Flügeln

    Boeing trotzt dem typischen Sommerloch und liefert weiter kräftig Flugzeuge aus. Auch die Aktie hebt wieder ab - mit einem Kursplus von 75 Prozent seit dem April-Zwischentief.

    Foto: Ted S. Warren/AP/dpa

    Nach Berechnungen von Aero Analysis Partners (AAP) wurden im August bislang 28 Maschinen des Typs 737 MAX ausgeliefert. Mit 14 weiteren Jets in der Endphase der Abnahme rechnen Experten damit, dass die Monatsbilanz zwischen 38 und 42 Flugzeugen liegt – der höchste August-Wert seit 2018. Auch beim Langstreckenmodell 787 bleibt das Tempo stabil: Drei bis vier Auslieferungen sind bereits erfolgt, weitere werden erwartet.

    Für zusätzlichen Schub sorgen neue Mega-Orders. Korean Air hat in dieser Woche den Kauf von 103 Flugzeugen im Wert von rund 36 Milliarden US-Dollar angekündigt. Darunter befinden sich 20 Langstreckenjets 777-9, 25 787-10, 50 Mittelstreckenflieger 737-10 sowie acht Frachtmaschinen 777-8F. Parallel dazu verhandelt Boeing laut Medienberichten mit China über einen Auftrag von bis zu 500 Maschinen – ein Deal, der den Absatz über Jahre sichern könnte.

    Die Aktie hat sich in den vergangenen 5 Monaten stark erholt und rückt nach langen Krisenjahren wieder in die Gunst von Anlegern und Analysten zurück. 

    Boeing

    -0,30 %
    +4,66 %
    +1,97 %
    +14,14 %
    +30,93 %
    +22,30 %
    +36,24 %
    +70,26 %
    +1.243,98 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471

    Auf der Produktionsseite plant Boeing, die Fertigungsrate der 737 im Oktober auf 42 Jets pro Monat hochzufahren, sofern die US-Luftfahrtaufsicht grünes Licht gibt. Derzeit laufen die Bänder mit 38 Maschinen monatlich stabil. Analyst Ronald Epstein von Bank of America bewertet die Fortschritte positiv und sieht Boeing gut positioniert.

    Sein Kursziel liegt bei 270 US-Dollar, gestützt auf einem erwarteten freien Cashflow von 11 US-Dollar je Aktie. Chancen bieten neben neuen Bestellungen auch potenzielle Verbesserungen bei Margen oder die Beteiligung aktivistischer Investoren. Risiken bleiben steigende Ölpreise, Handelskonflikte und mögliche Produktionsprobleme. Insgesamt sieht Epstein Boeing jedoch im Aufwind – angetrieben von prall gefüllten Auftragsbüchern und stabilen Lieferketten.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 201,6EUR auf Tradegate (28. August 2025, 21:33 Uhr) gehandelt.


