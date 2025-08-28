ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Delivery Hero auf 29 Euro.
- Zweites Quartal war solide, Management optimistisch.
- Kaufgelegenheit trotz gesenkter Gewinnschätzungen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Anschluss daran habe sich das Management in einer Telefonkonferenz ermutigend geäußert. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2027, spricht aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau von einer Kaufgelegenheit. Für den Großaktionär Prosus biete Delivery Hero weiterhin einen hohen strategischen Wert./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 22,38 auf Tradegate (28. August 2025, 21:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +29,46 %/+150,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 29 Euro
