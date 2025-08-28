    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    ANALYSE-FLASH

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Delivery Hero auf 29 Euro.
    • Zweites Quartal war solide, Management optimistisch.
    • Kaufgelegenheit trotz gesenkter Gewinnschätzungen.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight'
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Anschluss daran habe sich das Management in einer Telefonkonferenz ermutigend geäußert. Er kürzte zwar seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2027, spricht aber auf dem aktuellen Bewertungsniveau von einer Kaufgelegenheit. Für den Großaktionär Prosus biete Delivery Hero weiterhin einen hohen strategischen Wert./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 06:12 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Delivery Hero!
    Long
    20,50€
    Basispreis
    0,19
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,96€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 11,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Delivery Hero

    -0,77 %
    -4,85 %
    -18,19 %
    -12,03 %
    -6,23 %
    -46,44 %
    -75,20 %
    -21,83 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 22,38 auf Tradegate (28. August 2025, 21:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +29,46 %/+150,00 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 29 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,00, was eine Steigerung von +31,52% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 35 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei für den Essenlieferanten solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am …