JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 22,38 auf Tradegate (28. August 2025, 21:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -4,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,63 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +29,46 %/+150,00 % bedeutet.