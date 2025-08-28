London (ots/PRNewswire) - Plaud, die weltweit führende Marke für

KI-Notizsysteme, bringt Plaud Note Pro auf den Markt - der weltweit erste

KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.



Plaud stellte den weltweit ersten und umsatzstärksten KI-Notizblock (nach

Verkaufszahlen) vor, den Plaud Note

(https://www.plaud.ai/products/plaud-note-ai-voice-recorder) , gefolgt von Plaud

NotePin (https://www.plaud.ai/products/plaud-notepin) , dem tragbarsten

KI-Notizblock. Plaud-Produkte erfassen Audioaufnahmen, transkribieren sie und

erstellen strukturierte Zusammenfassungen, Mindmaps und Aktionspunkte mit

professionellen Vorlagen. So können Millionen von Fachleuten sich ganz auf

Gespräche konzentrieren und sicher sein, dass jede Idee erfasst wird, um die

Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.







Das neu eingeführte Plaud Note Pro (https://uk.plaud.ai/pages/plaud-note-pro?utm_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) verfügt übereine völlig neue Mensch-Maschine-Interaktion, um eine Echtzeit-Anpassungzwischen Mensch und KI zu erreichen . Die geräteinterne Funktion "ZumHervorheben drücken" ist die weltweit erste Methode, mit der Menschen sich mitLLMs abstimmen können, um wichtige Ideen und Entscheidungen in Echtzeit zuerfassen.- Das wurde für professionelle Spitzenleistungen entwickelt und bietetAudioaufnahmen in Studioqualität aus einer Entfernung von bis zu 5 Meterndurch 4 präzise MEMS-Mikrofone mit KI-Beamforming-Technologie, die alle ineinem kreditkartengroßen Design (2,99 mm dick, 30 g schwer) untergebrachtsind.- Als Pionier der Dual-Modus-Aufnahmetechnologie kann Plaud Note Pro mit seinerintelligenten Dual-Modus-Aufnahme nun automatisch zwischen Telefonaten undBesprechungen unterscheiden, ohne dass eine manuelle Umschaltung erforderlichist, und so eine nahtlose Aufnahme für alle Szenarien gewährleisten.- Mit einer optimierten Akkulaufzeit unterstützt Plaud Note Pro bis zu 50Stunden kontinuierliche Aufzeichnung und ermöglicht so wochenlangeBesprechungen mit einer einzigen Akkuladung.Verfügbarkeit und Preisgestaltung:- Der Preis des Plaud Note Pro liegt bei 189 EUR bzw. 169 GBP. Vorbestellungensind möglich auf der offiziellen Website (https://www.plaud.ai/pages/plaud-note-pro?utm_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) .Das Herzstück aller Plaud-Notizgeräte ist Plaud Intelligence. Plaud hatprofessionelle Angebote entwickelt, darunter über 2.000 professionelle Vorlagen,KI-Vorschläge und Ask Plaud usw., die über die Plaud-App und Plaud Webbereitgestellt werden. Zusammen mit der Markteinführung von Plaud Note Pro