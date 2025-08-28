Plaud bringt Plaud Note Pro auf den Markt
Der weltweit erste KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht
London (ots/PRNewswire) - Plaud, die weltweit führende Marke für
KI-Notizsysteme, bringt Plaud Note Pro auf den Markt - der weltweit erste
KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.
Plaud stellte den weltweit ersten und umsatzstärksten KI-Notizblock (nach
Verkaufszahlen) vor, den Plaud Note
(https://www.plaud.ai/products/plaud-note-ai-voice-recorder) , gefolgt von Plaud
NotePin (https://www.plaud.ai/products/plaud-notepin) , dem tragbarsten
KI-Notizblock. Plaud-Produkte erfassen Audioaufnahmen, transkribieren sie und
erstellen strukturierte Zusammenfassungen, Mindmaps und Aktionspunkte mit
professionellen Vorlagen. So können Millionen von Fachleuten sich ganz auf
Gespräche konzentrieren und sicher sein, dass jede Idee erfasst wird, um die
Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.
KI-Notizsysteme, bringt Plaud Note Pro auf den Markt - der weltweit erste
KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.
Plaud stellte den weltweit ersten und umsatzstärksten KI-Notizblock (nach
Verkaufszahlen) vor, den Plaud Note
(https://www.plaud.ai/products/plaud-note-ai-voice-recorder) , gefolgt von Plaud
NotePin (https://www.plaud.ai/products/plaud-notepin) , dem tragbarsten
KI-Notizblock. Plaud-Produkte erfassen Audioaufnahmen, transkribieren sie und
erstellen strukturierte Zusammenfassungen, Mindmaps und Aktionspunkte mit
professionellen Vorlagen. So können Millionen von Fachleuten sich ganz auf
Gespräche konzentrieren und sicher sein, dass jede Idee erfasst wird, um die
Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.
Das neu eingeführte Plaud Note Pro (https://uk.plaud.ai/pages/plaud-note-pro?utm
_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) verfügt über
eine völlig neue Mensch-Maschine-Interaktion, um eine Echtzeit-Anpassung
zwischen Mensch und KI zu erreichen . Die geräteinterne Funktion "Zum
Hervorheben drücken" ist die weltweit erste Methode, mit der Menschen sich mit
LLMs abstimmen können, um wichtige Ideen und Entscheidungen in Echtzeit zu
erfassen.
- Das wurde für professionelle Spitzenleistungen entwickelt und bietet
Audioaufnahmen in Studioqualität aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern
durch 4 präzise MEMS-Mikrofone mit KI-Beamforming-Technologie, die alle in
einem kreditkartengroßen Design (2,99 mm dick, 30 g schwer) untergebracht
sind.
- Als Pionier der Dual-Modus-Aufnahmetechnologie kann Plaud Note Pro mit seiner
intelligenten Dual-Modus-Aufnahme nun automatisch zwischen Telefonaten und
Besprechungen unterscheiden, ohne dass eine manuelle Umschaltung erforderlich
ist, und so eine nahtlose Aufnahme für alle Szenarien gewährleisten.
- Mit einer optimierten Akkulaufzeit unterstützt Plaud Note Pro bis zu 50
Stunden kontinuierliche Aufzeichnung und ermöglicht so wochenlange
Besprechungen mit einer einzigen Akkuladung.
Verfügbarkeit und Preisgestaltung:
- Der Preis des Plaud Note Pro liegt bei 189 EUR bzw. 169 GBP. Vorbestellungen
sind möglich auf der offiziellen Website (https://www.plaud.ai/pages/plaud-not
e-pro?utm_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) .
Das Herzstück aller Plaud-Notizgeräte ist Plaud Intelligence. Plaud hat
professionelle Angebote entwickelt, darunter über 2.000 professionelle Vorlagen,
KI-Vorschläge und Ask Plaud usw., die über die Plaud-App und Plaud Web
bereitgestellt werden. Zusammen mit der Markteinführung von Plaud Note Pro
_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) verfügt über
eine völlig neue Mensch-Maschine-Interaktion, um eine Echtzeit-Anpassung
zwischen Mensch und KI zu erreichen . Die geräteinterne Funktion "Zum
Hervorheben drücken" ist die weltweit erste Methode, mit der Menschen sich mit
LLMs abstimmen können, um wichtige Ideen und Entscheidungen in Echtzeit zu
erfassen.
- Das wurde für professionelle Spitzenleistungen entwickelt und bietet
Audioaufnahmen in Studioqualität aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern
durch 4 präzise MEMS-Mikrofone mit KI-Beamforming-Technologie, die alle in
einem kreditkartengroßen Design (2,99 mm dick, 30 g schwer) untergebracht
sind.
- Als Pionier der Dual-Modus-Aufnahmetechnologie kann Plaud Note Pro mit seiner
intelligenten Dual-Modus-Aufnahme nun automatisch zwischen Telefonaten und
Besprechungen unterscheiden, ohne dass eine manuelle Umschaltung erforderlich
ist, und so eine nahtlose Aufnahme für alle Szenarien gewährleisten.
- Mit einer optimierten Akkulaufzeit unterstützt Plaud Note Pro bis zu 50
Stunden kontinuierliche Aufzeichnung und ermöglicht so wochenlange
Besprechungen mit einer einzigen Akkuladung.
Verfügbarkeit und Preisgestaltung:
- Der Preis des Plaud Note Pro liegt bei 189 EUR bzw. 169 GBP. Vorbestellungen
sind möglich auf der offiziellen Website (https://www.plaud.ai/pages/plaud-not
e-pro?utm_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) .
Das Herzstück aller Plaud-Notizgeräte ist Plaud Intelligence. Plaud hat
professionelle Angebote entwickelt, darunter über 2.000 professionelle Vorlagen,
KI-Vorschläge und Ask Plaud usw., die über die Plaud-App und Plaud Web
bereitgestellt werden. Zusammen mit der Markteinführung von Plaud Note Pro
Autor folgen