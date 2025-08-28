    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Plaud bringt Plaud Note Pro auf den Markt

    Der weltweit erste KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht

    London (ots/PRNewswire) - Plaud, die weltweit führende Marke für
    KI-Notizsysteme, bringt Plaud Note Pro auf den Markt - der weltweit erste
    KI-Notizblock, der eine Echtzeit-Anpassung zwischen Mensch und KI ermöglicht.

    Plaud stellte den weltweit ersten und umsatzstärksten KI-Notizblock (nach
    Verkaufszahlen) vor, den Plaud Note
    (https://www.plaud.ai/products/plaud-note-ai-voice-recorder) , gefolgt von Plaud
    NotePin (https://www.plaud.ai/products/plaud-notepin) , dem tragbarsten
    KI-Notizblock. Plaud-Produkte erfassen Audioaufnahmen, transkribieren sie und
    erstellen strukturierte Zusammenfassungen, Mindmaps und Aktionspunkte mit
    professionellen Vorlagen. So können Millionen von Fachleuten sich ganz auf
    Gespräche konzentrieren und sicher sein, dass jede Idee erfasst wird, um die
    Produktivität und Zusammenarbeit zu verbessern.

    Das neu eingeführte Plaud Note Pro (https://uk.plaud.ai/pages/plaud-note-pro?utm
    _source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) verfügt über
    eine völlig neue Mensch-Maschine-Interaktion, um eine Echtzeit-Anpassung
    zwischen Mensch und KI zu erreichen . Die geräteinterne Funktion "Zum
    Hervorheben drücken" ist die weltweit erste Methode, mit der Menschen sich mit
    LLMs abstimmen können, um wichtige Ideen und Entscheidungen in Echtzeit zu
    erfassen.

    - Das wurde für professionelle Spitzenleistungen entwickelt und bietet
    Audioaufnahmen in Studioqualität aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern
    durch 4 präzise MEMS-Mikrofone mit KI-Beamforming-Technologie, die alle in
    einem kreditkartengroßen Design (2,99 mm dick, 30 g schwer) untergebracht
    sind.
    - Als Pionier der Dual-Modus-Aufnahmetechnologie kann Plaud Note Pro mit seiner
    intelligenten Dual-Modus-Aufnahme nun automatisch zwischen Telefonaten und
    Besprechungen unterscheiden, ohne dass eine manuelle Umschaltung erforderlich
    ist, und so eine nahtlose Aufnahme für alle Szenarien gewährleisten.
    - Mit einer optimierten Akkulaufzeit unterstützt Plaud Note Pro bis zu 50
    Stunden kontinuierliche Aufzeichnung und ermöglicht so wochenlange
    Besprechungen mit einer einzigen Akkuladung.

    Verfügbarkeit und Preisgestaltung:

    - Der Preis des Plaud Note Pro liegt bei 189 EUR bzw. 169 GBP. Vorbestellungen
    sind möglich auf der offiziellen Website (https://www.plaud.ai/pages/plaud-not
    e-pro?utm_source=press&utm_medium=online_press&utm_campaign=press_notepro) .

    Das Herzstück aller Plaud-Notizgeräte ist Plaud Intelligence. Plaud hat
    professionelle Angebote entwickelt, darunter über 2.000 professionelle Vorlagen,
    KI-Vorschläge und Ask Plaud usw., die über die Plaud-App und Plaud Web
    bereitgestellt werden. Zusammen mit der Markteinführung von Plaud Note Pro
