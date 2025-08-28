SmartLabs und Sonrai gehen exklusive Partnerschaft ein, um den Mitgliedsunternehmen von SmartLabs fortschrittliche KI-Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen

BOSTON, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- SmartLabs und Sonrai Analytics (Sonrai) gaben heute eine globale strategische Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, die KI-Fähigkeiten der nächsten Generation von Sonrai direkt in das Netzwerk fortschrittlicher Forschungszentren von SmartLabs zu integrieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird SmartLabs seinen Mitgliedsunternehmen die KI-basierte Analyseplattform Sonrai Discovery von Sonrai anbieten. Beide Unternehmen werden außerdem neue Laborinformatik- und maßgeschneiderte KI-Anwendungen entwickeln, die experimentelle Daten und Infrastrukturdaten integrieren, um wissenschaftliche Ergebnisse vorherzusagen und Entdeckungen zu beschleunigen, exklusiv für das Netzwerk von SmartLabs.

Die cloudbasierte KI-Plattform von Sonrai für die Präzisionsmedizin ermöglicht es Biotech- und Pharmateams, Diagnoseprozesse zu optimieren, molekulare Profile zu verbessern und die Entdeckung von Biomarkern zu beschleunigen, indem Bildgebungs- und Omics-Daten in einem sicheren Datenökosystem integriert werden. Durch die Einbindung dieser einzigartigen Funktionen in die fünf verwalteten Forschungszentren von SmartLabs erhalten Mitgliedsunternehmen nicht nur Zugang zur Sonrai Discovery-Plattform, sondern auch zu exklusiven Informatik- und KI-Anwendungen, die nur über SmartLabs verfügbar sind und eine leistungsfähigere Entscheidungsfindung ermöglichen.

Für SmartLabs, einen führenden Anbieter von flexiblen Laborinfrastruktur- und Betriebsdienstleistungslösungen, bedeutet die Partnerschaft eine mutige Erweiterung seines Modells, um der wachsenden Nachfrage nach KI-gestützten Forschungslösungen gerecht zu werden. Durch die Kombination von Infrastruktur, operativem und wissenschaftlichem Fachwissen mit den fortschrittlichen Analysen von Sonrai stattet SmartLabs seine Mitglieder mit fortschrittlichen Analysetools aus, mit denen sie komplexe Daten in großem Umfang verwalten und die Entdeckung aussagekräftiger Muster und Biomarker beschleunigen können.