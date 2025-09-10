Ihre wichtigsten Termine
Frische Updates von: Stihl, Richemont und Baloise sowie US-Verbraucherpreise!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Baloise, Halbjahreszahlen
08:30 Uhr, Deutschland: Stihl, Medientag, Waiblingen
10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 8/25
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 8/25
07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 7/25
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 8/25
08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 8/25
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 7/25
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 7/25
11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 8/25
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 7/25
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 8/25
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)
18:00 Uhr, USA: Verbraucherpreise 8/25
