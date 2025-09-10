    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBaloise-Holding AktievorwärtsNachrichten zu Baloise-Holding

    Frische Updates von: Stihl, Richemont und Baloise sowie US-Verbraucherpreise!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Updates von: Stihl, Richemont und Baloise sowie US-Verbraucherpreise!
    Foto: Hou Yu - picture alliance/dpa/MAXPPP

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Baloise, Halbjahreszahlen
    08:30 Uhr, Deutschland: Stihl, Medientag, Waiblingen
    10:00 Uhr, Schweiz: Richemont, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

    03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 8/25
    03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 8/25
    07:00 Uhr, Finnland: Industrieproduktion 7/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 8/25
    08:00 Uhr, Dänemark: Verbraucherpreise 8/25
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 7/25
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 7/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 8/25
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 7/25
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
    13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 8/25
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)
    18:00 Uhr, USA: Verbraucherpreise 8/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 10.09.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    alle Termine anzeigen »


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

