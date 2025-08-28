ROUNDUP/Aktien New York Schluss
Gewinne trotz Nvidia-Minus - Nasdaq dominiert
- Nvidia-Aktie schloss 0,8% tiefer, bleibt stark.
- Tech-Werte insgesamt im Plus, Nasdaq 100 +0,58%.
- Snowflake und Pure Storage mit starkem Kursplus.
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine durchwachsene Reaktion auf den Quartalsbericht von Nvidia hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen Kursgewinnen nicht im Wege gestanden. Vage Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte, paarte sich mit einem Ausblick, der die anspruchsvoll gewordenen Anleger nicht ganz zufrieden stellen konnte.
Die Nvidia-Aktie selbst scheiterte knapp an einem Rekordhoch und schloss 0,8 Prozent tiefer. Dennoch hatten die Tech-Werte in der Breite die Nase vorn, ihr Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,58 Prozent auf 23.703,45 Punkte zu. Abgesehen von Nvidia und Tesla bewegten sich die übrigen fünf der sieben geläufigen Technologie-Riesen allesamt im Plus - allen voran Alphabet mit etwa zwei Prozent.
Der marktbreite S&P 500 schloss 0,32 Prozent höher bei 6.501,86 Punkten. Das Leitbarometer der Wall Street, der Dow Jones Industrial , gewann 0,16 Prozent auf 45.636,90 Zähler.
Nvidia wächst weiter rasant und dies trotz des brachliegenden China-Geschäfts. Letzteres möchte der Konzern aktivieren und spricht dazu laut einem Medienbericht mit der US-Regierung über die Möglichkeit, Hochleistungschips der Serie "Blackwell" zu verkaufen und dabei den eigenen Staat an den Erlösen zu beteiligen. Die Nvidia-Aktien drehten zum Auftakt auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reißleine.
Die Nvidia-Aktie ging 0,8 Prozent tiefer aus dem Handel. Das Kursminus dürften die Nvidia-Anleger verschmerzen, denn die Papiere hatten sich seit dem ersten Zollschock Anfang April bereits mehr als verdoppelt. Auch der erworbene Status als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ist nicht in Gefahr. Analysten bleiben für den Chipriesen optimistisch. Kursziele wurden reihenweise nach oben geschraubt auf bis zu 235 US-Dollar durch Bank of America.
In der Softwarebranche wurden angehobene Zielsetzungen von Snowflake mit einem Kurssprung um rund 20 Prozent gefeiert. Laut Brent Thill von Jefferies Research wurden die Markterwartungen im zurückliegenden Quartal in rekordverdächtigem Maße übertroffen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Künstlicher Intelligenz sieht er in dem Unternehmen einen "Top Pick".
Eine noch größere Rally um fast ein Drittel zündeten die Aktien von Pure Storage , nachdem der Spezialist für Cloud-Datenspeicher seine Anleger ebenfalls mit einem erhöhten Ausblick erfreute. Samik Chatterjee von JPMorgan lobte, das Unternehmen sei auf Kurs zu einem beschleunigten Wachstum im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus.
Crowdstrike hatte mit seinem Quartalsgewinn die Markterwartungen übertroffen. Zwar verfehlte die Umsatzprognose die Prognosen von Experten, doch nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie mit 4,6 Prozent ins Plus. Peter Levine von Evercore ISI führte die positive Wendung auf eine angepeilte Beschleunigung des Netto-Neu-Umsatzes im zweiten Halbjahr zurück.
Mit Veeva Systems und Nutanix gab es im Technologiesektor aber auch noch zwei Cloud-Softwareaktien, bei denen Anleger Verluste von 7,2 respektive 5,1 Prozent einstecken mussten. Bei Veeva gab es Kritik an den Umsätzen, die im zweiten Quartal in Rechnung gestellt wurden. Bei Nutanix fiel den Anlegern wohl der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr zu konservativ aus.
Außerhalb des Technologiebereichs gab es einen Anstieg um 5,3 Prozent bei den Anteilen von Burlington Stores , die den höchsten Stand seit vier Jahren erreichten. Der Einzelhändler war der nächste im Bunde, der seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach einem starken zweiten Quartal angehoben hatte./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 181,1 auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,75 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,17US-Dollar. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 6 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 225,00US-Dollar was eine Bandbreite von +29,99 %/+46,24 % bedeutet.
Vielen Dank für die Rückmeldungen und vor allem ein herzliches Dankeschön an @Fernstudent für deine netten Worte!
Gerne möchte ich heute kurz den Bezug zur praktischen Umsetzung meines persönlichen Vermögensaufbaus aufgreifen:
Rückblick: Oktober 2016
Im Oktober 2016 habe ich meine Mission Börsenmillionär getauft und gestartet. Betrachte ich nun rückblickend mein Aktiendepot (damals überwiegend noch bestehend aus ETFs, Zertifikaten und den Aktien von Archer Daniels Midland und Atoss), war der Stand damals zum 04.10.2016 wie folgt:
Investiertes Kapital = 45.994,81 €
Depotwert = 45.554,34 €
Aktiendepot heute: 27. August 2025
Investiertes Kapital = 84.380,96 €
Depotwert = 140.286,15 €
Die Investitionssumme stieg in den vergangenen knapp 9 Jahren um fast 40.000 € - einerseits durch das konsequente Reinvestieren von Erträgen (überwiegend durch Dividenden) und andererseits durch ebenso konsequentes Sparen und somit Zuführung von frischem Kapital. Die Investitionssumme hat sich knapp verdoppelt, der aktuelle Depotwert im Vergleich zu damals allerdings mehr als verdreifacht – und das trotz des aktuell heftigen Rückgangs des Atoss- Aktienkurses, welcher in meinem Depot über 22.000 € Wertverlust bedeuten (mit Blick auf das letzte Rekordhoch von knapp 160 €).
Berufliche und finanzielle Konstanz
Meine Frau und ich sind in der Altenpflege – insbesondere als Fachkräfte mit Weiterbildungen - glücklicherweise in einem krisensicheren Berufsumfeld tätig, was sich auch in weiter Zukunft nicht ändern wird. In den letzten Jahren gab es stetige (zuletzt sogar sehr deutliche) Gehaltserhöhungen. Auch in der Coronazeit wurden wir (natürlich auch verbunden mit viel Arbeit und einem erhöhten Risiko) mit steuerfreien Bonuszahlungen belohnt. Trotz gemeinsamer Tochter waren wir beide die gesamte Zeit (meine Frau nahm 1 Jahr Elternzeit) voll berufstätig. Meine Frau hatte zeitweise einen etwas geringeren Stundenanteil, dafür zu dieser Zeit aber auch einen (steuerfreien) Nebenjob. Gerade als unsere Tochter noch (ganz) klein war, hatten wir ebenfalls den glücklichen Umstand, gemeinsam in derselben Einrichtung (bis heute) zu arbeiten. So konnte einer Frühdienst machen und der andere Spätdienst. Unsere Tochter kam (oder musste) zu den Übergaben mit und war gern gesehener Gast bei unseren Bewohnern und im Team. Dadurch hatten wir auch in den letzten Jahren immer zwei volle Gehälter zur Verfügung, aber selbstverständlich mussten wir auch Abstriche in Kauf nehmen, in Bezug auf Partnerschaft und Familienleben – wozu heute Viele auch einfach nicht mehr bereit sind oder sein wollen!
Der Vermögensaufbau in der praktischen Umsetzung
Somit konnten wir unseren Vermögensaufbau stetig vorantreiben. Das Grundprinzip ist in allererster Linie „Zahlungen an sich selbst“ mittels monatlicher Sparraten auf ein Extra-Konto. Genauso richtet man wie bei allen anderen Fixkosten, wie die Miete, Stromabschlag, Abozahlungen, Versicherungen usw. ein Betrag mit fester Summe ein, welcher jeweils zum Ersten eines Monats (oder zeitnah nach dem Gehaltseingang) auf sein eigenes Konto überwiesen wird – allerdings abseits von dem Girokonto! Ich weiß noch, welch langen Diskussionen ich anfangs mit meiner Frau hierüber hatte. Es ging anfangs um die Einrichtung einer monatlichen Sparrate in Höhe von 100 €. „Das ist zu viel“, „Das schaffe ich nicht“, „Wenn das nicht klappt, kündigen wir den Sparplan wieder“ waren so einige ihrer Aussagen. Erstaunlich, dass sie nach einiger Zeit von sich aus kam und wollte den Sparplan selbst erhöhen auf 200 €. Mit steigendem Gehalt wurde diese monatliche Sparrate mehrfach erhöht und beträgt heute sogar das sechsfache vom ursprünglichen Betrag. Ich selber habe einen Dauerauftrag über 200 €, überweise aber auch sonst alle überschüssigen Beträge auf eines unserer Depots, sofern es die übrigen Zahlungen und Verpflichtungen zulassen. Auch habe ich ein paar Deals mit meiner Frau vereinbart, z. B. in Bezug auf die Mietzahlungen oder die private Vorsorge über den laufenden Riestervertrag. Einen Anteil zur Miete und den kompletten Riester-Beitrag zahle ich – allerdings ebenfalls auf das Extra-Konto meiner Frau. Die Alternative wäre gewesen, dass meine Frau den Riester-Vertrag gekündigt hätte. Aber gerade sie hat hier durch die Zuschüsse – vor allem für Kinder – und auch die steuerlichen Vorteile schon ein akzeptables Produkt und vor allem ein weiteren Baustein für die persönliche Altersvorsorge. Insgesamt haben wir somit monatliche Sparraten im vierstelligen Bereich – und das bereits über viele Jahre!
Vermögensaufbau OHNE Verzicht
Jetzt denkt vielleicht der ein oder andere: „Der Vogel spart ja wie verrückt“, „Tja, der Dummkopf hat aber wohl sonst nix von seinem Geld und Leben“ oder „Und was ist mit Urlaub, Autos und sonstigem?“
Im Grunde haben wir alles im Leben, was wir brauchen und mussten zu keiner Zeit auf irgendetwas verzichten (ok, meine Frau und Tochter würden vielleicht doch was anderes hierzu sagen, aber sie brauchen auch ihre regelmäßigen Shoppingtouren usw.). In den vergangenen knapp 9 Jahren haben wir zwei neue Autos gekauft (mit Tageszulassung, Kompaktwagen in erschwinglicher Preisklasse) und mussten lediglich dazu zweimalig, aber auch nur kurzfristig, an unsere Sparreserven. Die dafür benötigten Beträge wurden innerhalb weniger Monate direkt wieder auf den Konten ausgeglichen – ohne die laufenden Sparraten zu stoppen, pausieren oder sonst etwas in der Art. Auch auf viele Urlaubsreisen haben wir nie verzichtet. So geht es meist 2-3x im Jahr für 1 Woche in den Urlaub, gelegentlich auch für 10-14 Tage. Auch hier achten wir auf günstige Angebote, meist mit Selbstverpflegung. Die Urlaube bewegen sich dann immer im Kostenrahmen zwischen 1.000 – 1.500 €. Allerdings war beispielsweise das Strandhäuschen direkt auf dem Nordseestrand für eine Woche wesentlich teurer. Aber auch diesen „Luxus“ konnten wir uns leisten. Einen Kredit habe ich noch nie in meinem Leben benötigt und dank guter Finanzplanung mit Weitsicht, habe ich stets alle Kosten im Blick. Auch für unerwartete (Mehr-)Ausgaben sind wir gut gerüstet und haben hier immer entsprechende Reserven.
Was manch einer vielleicht nicht versteht: Sparen bedeutet nicht (zwangsläufig) auf etwas verzichten! Durch eine gute Haushaltsplanung und den bewussten Umgang mit dem eigenen Geld lässt sich im alltäglichen Handeln eine Menge Geld sparen. Es benötigt gelegentlich nur mal etwas Geduld, Disziplin und einen Blick auf entsprechende Angebote. Ich kann z. B. jeden Tag am Bäcker anhalten und ein belegtes Brötchen mit einem Kaffee-to-go kaufen oder mir dies zuhause wesentlich günstiger zubereiten. Anstatt den teuren Kinobesuch kann man ein Streaming-Abo abschließen. Was das Popcorn fehlt? Dann kauft man sich eine Popcorn-Maschine und macht dies selbst – und die Kosten dafür hätte man schnell wieder raus, wenn man sich die Snack-Preise im Kino anschaut! Und wer doch mal ins Kino möchte, haut einfach ca. 80 € raus und gönnt sich den Luxus mit seiner Familie und allem Drum und Dran! Klar kann ich direkt zum Erscheinungstag den nächstgelegten Shop anstürmen und mir das neueste Konsolenspiel kaufen, oder ich warte einfach ein paar Tage oder Wochen und schlage beim Angebot zu, welches ich im wöchentlichen Prospekt ausfindig gemacht habe (oftmals gibt es ja auch in verschiedenen Läden teils erhebliche Preisunterschiede). Durch Treueprogramme oder Cashback-Partner lassen sich weitere Ersparnisse erzielen.
So lassen sich im Alltag hier und da schnell ein paar Euro sparen und zum Monatsende kommt man hier gerne auch auf dreistellige Beträge – lediglich durch bewusstes Einkaufen!
Krisen? Welche Krisen?
Noch zum Schluss gehe ich kurz auf die benannten Krisen an der Börse ein. Egal ob Brexit, Corona, Trump oder sonstige Ereignisse: Ich nutze starke und heftige Kursrückgänge in solche Zeiten sehr gerne für Nachkäufe. Als Langfristanleger sehe ich solche Rücksetzer immer als Geschenk. Überwiegend nutze ich schwache Tage für Nachkäufe meiner breit gestreuten Index- oder Fondsanlagen, aber auch gezielte Nachkäufe der ein oder anderen attraktiv bewerteten Aktie!
FAZIT:
Jetzt ist auch dieser Bericht doch noch sehr ausführlich geworden – so in die Tiefe wollte ich eigentlich gar nicht gehen. Es benötigt jedenfalls eine mentale Stärke und das Umprogrammieren des Kopfes auf den positiven Umgang mit seinem Geld und das Verständnis gegenüber seinen Einnahmen und Ausgaben. Sicherlich kommen jetzt auch wieder kritische Rückmeldungen oder zumindest Gedanken – aber das kenne ich auch aus meinem persönlichen Umfeld. Keiner traut mir den langfristigen Erfolg an der Börse oder gar die Börsenmillion zu – auch nicht meine Frau („Du versprichst mir immer die Million“). Oder wie sagte mein Pap zu mir, welcher mich damals in jungen Jahren noch an die Börse ran geführt hatte: „Alleine mit der Börse wirst du nicht reich!“. Ja, stimmt! Vielleicht nicht einzig und allein an und mit der Börse, aber verbunden mit einem ausgeklügelten Finanzmanagement, vorausschauender Planung, regelmäßigen Sparraten und vorrausschauendem Investieren (auch in Tages- und Festgeldanlagen) wird das schon klappen! Und falls doch nicht? Kein Problem! Aber der Mensch braucht nun mal Ziele und Visionen – und solange diese realistisch und erreichbar sind, ist der Weg dorthin durchaus motivierend und befriedigend.
Ich wünsche allen jedenfalls ebenfalls den größtmöglichen Erfolg zum Erreichen der persönlichen Ziele und Visionen!
PS: @morimori
Du kamst mir jetzt etwas zuvor. Aber dem stimme ich (wie oben zu lesen) auch uneingeschränkt zu!
ich komme nicht umhin Kapitalvernichter meinen Respekt zu zollen.
Hiermit möchte ich nochmals kurz auf meinen Beitrag von letzter Woche eingehen und diesen etwas ergänzen. Heute geht es um den Hebeleffekt der regelmäßigen Sparraten während dem Vermögensaufbau. Für die Berechnungen habe ich auch dieses mal den Zinsrechner von www.zinsen-berechnen.de genutzt.
Nochmals kurz zur Erinnerung:
Letzte Woche habe ich 4 mögliche Anleger vorgestellt, jeweils mit einem Startkapital von 100.000 € und einem Anlagehorizont von 25 Jahren. Allerdings hatte jeder Anleger verschiedene monatliche Sparraten über diesen gesamten Zeitraum (= 0, 100, 200 und 500 €). In diesen Beispielrechnungen zur Rendite hatte ich allerdings bei allen Anlegern die Zielsumme von 1.000.000 Euro berechnet.
Was wäre nun, wenn alle Anleger die selbe Rendite wie unser Anleger 1 erzielen würde? Dieser Anleger erzielte in unserer Berechnung eine starke durchschnittliche Jahresrendite von 9,648 % p.a., während Anleger 4 sich mit lediglich 7,330 % p.a. begnügen musste.
Also schauen wir uns nun die möglichen Entwicklungen bei allen Anlegern mit einer einheitlichen Rendite von 9,648 % p.a. an:
100.000 € Startkapital ohne regelmäßige Sparraten
Anleger 1, der sein Startkapital von 100.000 € im weiteren Zeitablauf komplett ohne weitere Sparraten erzielt mit seiner durchschnittlichen Rendite von 9,648 % p.a. über den Zeitraum von 25 Jahren eine Gesamtsumme von 1.000.041,13 €.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 100 €
Anleger 2, der monatlich seinem Depot jeweils 100 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt, kommt mit einer Rendite von 9,648 % p.a. auf die Gesamtsumme in Höhe von 1.117.836,81 €.
Es fließen weitere 30.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 200 €
Anleger 3, der monatlich seinem Depot jeweils 200 € über die gesamten 25 Jahre hinzufügt und ebenfalls eine Rendite von 9,648 % p.a. erzielt, hievt sein Vermögen auf eine Gesamtsumme von 1.235.632,49 €.
Insgesamt fließen weitere 60.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
100.000 € Startkapital mit monatlichen Sparraten von 500 €
Anleger 4, der es schafft monatlich seinem Depot sogar jeweils 500 € über die gesamten 25 Jahre hinzuzufügen, hebelt sein Depot bei einer Rendite von 9,648 % p.a. auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 1.589.019,54 €.
Insgesamt zahlt er weitere 124.000 € durch die Einzahlungen in den Vermögensaufbau.
FAZIT:
Durch regelmäßige monatliche Sparraten und konsequentem Investieren kann ein bedeutsamer Hebeleffekt im Vermögensaufbau erreicht werden. Natürlich erfordert das Sparen und Investieren über solch lange Zeiträume eine gehörige Ausdauer und vor allem Disziplin, aber die Beispiele sind keinesfalls unrealistisch. Ich denke jeder Anleger, mit Einnahmen im Bereich der Mittelschicht und vor allem einem guten Finanzmanagement, kann durchaus bedeutsame Summen in seinem Leben ansparen und schlussendlich auch hohe Zielsummen für seinen Lebensabend erreichen. Bei vielen Menschen fehlt es meiner Meinung nach aber grundsätzlich an der richtigen Einstellung, dem „richtigen“ Umgang mit dem hart erwirtschafteten Geld und/oder der nötigen Ausdauer und Disziplin.
Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Schluss: Ich bin 42 Jahre alt, mein Aktiendepot hat aktuell ein Stand von über 140.000 €, erreiche monatliche Sparraten von 500 € und mehr und ich habe noch fast 25 Jahre bis zum Renteneintritt (Stand heute!). Somit halte ich mich bei meinen Berechnungen auch - in meinen Augen - an mögliche und erreichbare Ziele.
Und nein, ich habe keinen hochbezahlten Managerjob, sondern bin Altenpfleger in der Funktion als Wohnbereichsleiter und werde nach Tarif bezahlt (und beschwere mich nicht über mein Gehalt oder sonstiges).
Ich wünsche allen viel Erfolge, egal ob mit regelmäßigen Sparraten oder ohne!