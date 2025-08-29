    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDell Technologies Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Dell Technologies Registered (C)

    Aktie trotzdem im Minus

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    PCs waren gestern: Bei Dell boomt das Geschäft mit KI-Servern

    Der Pionier der PC-Branche wächst rasend schnell auf dem KI-Markt und profitiert von der Aufrüstung großer Tech-Konzerne.Unter anderem Elon Musks xAI und CoreWeave kaufen ihre KI-Server bei Dell.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie trotzdem im Minus - PCs waren gestern: Bei Dell boomt das Geschäft mit KI-Servern
    Foto: Monika Skolimowska - dpa

    Dell Technologies hat seine Jahresprognosen kräftig nach oben geschraubt – getrieben vom massiven Nachfrageboom nach Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsätzen zwischen 105 und 109 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 101 bis 105 Milliarden erwartet worden waren. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 9,55 US-Dollar über der letzten Schätzung von 9,40 US-Dollar liegen.

    Im zweiten Quartal übertraf Dell die Erwartungen der Analysten: Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 29,78 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,32 US-Dollar leicht über den Schätzungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.862,52€
    Basispreis
    15,88
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.600,00€
    Basispreis
    16,27
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Groß gemacht hat das Unternehmen von Milliardärt Michael Dell einst das Geschäft mit klassischen PCs. Im vergangenen Quartal lag der Umsatz hier bei 12,5 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von gerade einmal 1 Prozent. Übertrumpft wurde die Sparte vom Infrastrukturgeschäft, zu dem Speicher, Software und Server gehören. Der Umsatz legte um satte 44 Prozent auf 16,8 Milliarden US-Dollar zu.

    Dell Technologies Registered (C)

    +1,17 %
    +3,19 %
    +1,55 %
    +17,31 %
    +21,47 %
    +227,67 %
    +307,83 %
    +518,85 %
    ISIN:US24703L2025WKN:A2N6WP

    Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit KI-optimierten Servern, die auf Nvidias Chips basieren und für das Training großer Sprachmodelle und rechenintensive Anwendungen eingesetzt werden. Dell erklärte, man habe allein in den vergangenen zwei Quartalen KI-Server im Wert von 10 Milliarden US-Dollar ausgeliefert. Für das Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen, die Auslieferungen auf 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Zu den Kunden zählen unter anderem Elon Musks Start-up xAI und der Cloud-Spezialist CoreWeave.

    Für das dritte Quartal erwartet Dell zwar 27 Milliarden US-Dollar Umsatz, mehr als von Analysten erwartet, der prognostizierte Gewinn je Aktie von 2,45 US-Dollar blieb jedoch unter den Schätzungen. Das Management verwies auf Saisonalität, insbesondere im Storage-Geschäft, das zuletzt mit einem Rückgang von 3 Prozent auf 3,86 Milliarden US-Dollar enttäuschte.

    Und so reagierte auch die Dell-Aktie nachbörslich mit Verlusten von knapp 4 Prozent. Seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 16 Prozent im Plus.

    Rückenwind könnte das klassische PC-Geschäft dennoch bald erhalten: Mit dem Ende des Windows-10-Supports im Oktober rechnen Analysten mit einem starken Nachrüstzyklus – von dem neben Dell auch Konkurrent HP profitieren dürfte.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,75$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie trotzdem im Minus PCs waren gestern: Bei Dell boomt das Geschäft mit KI-Servern Der Pionier der PC-Branche wächst rasend schnell auf dem KI-Markt und profitiert von der Aufrüstung großer Tech-Konzerne.Unter anderem Elon Musks xAI und CoreWeave kaufen ihre KI-Server bei Dell.