PCs waren gestern: Bei Dell boomt das Geschäft mit KI-Servern

Im zweiten Quartal übertraf Dell die Erwartungen der Analysten: Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 29,78 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,32 US-Dollar leicht über den Schätzungen.

Dell Technologies hat seine Jahresprognosen kräftig nach oben geschraubt – getrieben vom massiven Nachfrageboom nach Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsätzen zwischen 105 und 109 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 101 bis 105 Milliarden erwartet worden waren. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 9,55 US-Dollar über der letzten Schätzung von 9,40 US-Dollar liegen.

Groß gemacht hat das Unternehmen von Milliardärt Michael Dell einst das Geschäft mit klassischen PCs. Im vergangenen Quartal lag der Umsatz hier bei 12,5 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von gerade einmal 1 Prozent. Übertrumpft wurde die Sparte vom Infrastrukturgeschäft, zu dem Speicher, Software und Server gehören. Der Umsatz legte um satte 44 Prozent auf 16,8 Milliarden US-Dollar zu.

Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit KI-optimierten Servern, die auf Nvidias Chips basieren und für das Training großer Sprachmodelle und rechenintensive Anwendungen eingesetzt werden. Dell erklärte, man habe allein in den vergangenen zwei Quartalen KI-Server im Wert von 10 Milliarden US-Dollar ausgeliefert. Für das Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen, die Auslieferungen auf 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Zu den Kunden zählen unter anderem Elon Musks Start-up xAI und der Cloud-Spezialist CoreWeave.

Für das dritte Quartal erwartet Dell zwar 27 Milliarden US-Dollar Umsatz, mehr als von Analysten erwartet, der prognostizierte Gewinn je Aktie von 2,45 US-Dollar blieb jedoch unter den Schätzungen. Das Management verwies auf Saisonalität, insbesondere im Storage-Geschäft, das zuletzt mit einem Rückgang von 3 Prozent auf 3,86 Milliarden US-Dollar enttäuschte.

Und so reagierte auch die Dell-Aktie nachbörslich mit Verlusten von knapp 4 Prozent. Seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 16 Prozent im Plus.

Rückenwind könnte das klassische PC-Geschäft dennoch bald erhalten: Mit dem Ende des Windows-10-Supports im Oktober rechnen Analysten mit einem starken Nachrüstzyklus – von dem neben Dell auch Konkurrent HP profitieren dürfte.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





