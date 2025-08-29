Aktie trotzdem im Minus
PCs waren gestern: Bei Dell boomt das Geschäft mit KI-Servern
Der Pionier der PC-Branche wächst rasend schnell auf dem KI-Markt und profitiert von der Aufrüstung großer Tech-Konzerne.Unter anderem Elon Musks xAI und CoreWeave kaufen ihre KI-Server bei Dell.
- Dell profitiert stark von KI-Server-Nachfrage.
- Umsatzprognose auf 105-109 Mrd. USD angehoben.
- PC-Geschäft wächst durch Windows-10-Nachrüstungen.
- Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Dell Technologies hat seine Jahresprognosen kräftig nach oben geschraubt – getrieben vom massiven Nachfrageboom nach Hochleistungsservern für Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsätzen zwischen 105 und 109 Milliarden US-Dollar, nachdem zuvor 101 bis 105 Milliarden erwartet worden waren. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 9,55 US-Dollar über der letzten Schätzung von 9,40 US-Dollar liegen.
Im zweiten Quartal übertraf Dell die Erwartungen der Analysten: Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 29,78 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,32 US-Dollar leicht über den Schätzungen.
Groß gemacht hat das Unternehmen von Milliardärt Michael Dell einst das Geschäft mit klassischen PCs. Im vergangenen Quartal lag der Umsatz hier bei 12,5 Milliarden US-Dollar, ein Zuwachs von gerade einmal 1 Prozent. Übertrumpft wurde die Sparte vom Infrastrukturgeschäft, zu dem Speicher, Software und Server gehören. Der Umsatz legte um satte 44 Prozent auf 16,8 Milliarden US-Dollar zu.
Besonders stark entwickelt sich das Geschäft mit KI-optimierten Servern, die auf Nvidias Chips basieren und für das Training großer Sprachmodelle und rechenintensive Anwendungen eingesetzt werden. Dell erklärte, man habe allein in den vergangenen zwei Quartalen KI-Server im Wert von 10 Milliarden US-Dollar ausgeliefert. Für das Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen, die Auslieferungen auf 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Zu den Kunden zählen unter anderem Elon Musks Start-up xAI und der Cloud-Spezialist CoreWeave.
Für das dritte Quartal erwartet Dell zwar 27 Milliarden US-Dollar Umsatz, mehr als von Analysten erwartet, der prognostizierte Gewinn je Aktie von 2,45 US-Dollar blieb jedoch unter den Schätzungen. Das Management verwies auf Saisonalität, insbesondere im Storage-Geschäft, das zuletzt mit einem Rückgang von 3 Prozent auf 3,86 Milliarden US-Dollar enttäuschte.
Und so reagierte auch die Dell-Aktie nachbörslich mit Verlusten von knapp 4 Prozent. Seit Jahresanfang liegen die Papiere rund 16 Prozent im Plus.
Rückenwind könnte das klassische PC-Geschäft dennoch bald erhalten: Mit dem Ende des Windows-10-Supports im Oktober rechnen Analysten mit einem starken Nachrüstzyklus – von dem neben Dell auch Konkurrent HP profitieren dürfte.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion