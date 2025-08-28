UBS stuft VINCI auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 117,2EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 132
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Cristian Nedelcu
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 132
Kursziel alt: 132
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte