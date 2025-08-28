UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Verkehrszahlen für Juli auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Im Bereich der Flughafenaktivitäten sei die Entwicklung gemischt und im Autobahngeschäft hätten sich die Geschäfte auf Basis hoher Vergleichszahlen verlangsamt, schrieb Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 18:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 117,2EUR auf Lang & Schwarz (28. August 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

