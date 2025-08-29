SANY meldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 und erzielt profitables Wachstum

SHANGHAI, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. August veröffentlichte SANY Heavy Industry seine Zwischenergebnisse für das erste Halbjahr 2025. Das Unternehmen setzte seine Strategie der Globalisierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung um und erzielte durch kontinuierliche Produktinnovationen und disziplinierte Betriebsabläufe ein ausgewogenes Wachstum in Bezug auf Größe, Expansion und Rentabilität. Der Umsatz erreichte 6,24 Mrd. USD, was einem Anstieg von 14,96 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn betrug 0,73 Mrd. USD, ein Anstieg von 46,00 %; der operative Cashflow belief sich auf 1,42 Mrd. USD, ein Anstieg von 20,11 %. Die Nettogewinnspanne stieg auf 11,65 %, was einem Anstieg um 2,50 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Am 30. Juni 2025 belief sich die Bilanzsumme auf 21,54 Mrd. USD, während das den Aktionären zurechenbare Eigenkapital 10,30 Mrd. USD erreichte.

Umsatz steigt um 15 % auf 6,24 Mrd. USD; Operativer Cash Flow steigt um 20 % auf 1,42 Mrd. USD

Globale Expansion und kontinuierliche Fortschritte bei der Nachhaltigkeit

In der ersten Jahreshälfte 2025 erreichte der internationale Umsatz aus den Kerngeschäften des Unternehmens 3,69 Mrd. USD, was einem Anstieg von 11,72 % entspricht, und 60,26 % der Gesamteinnahmen ausmacht. Der Umsatz in der Region Asien-Australien stieg um 16,3 % auf 1,606 Mrd. USD; Europa trug 0,863 Mrd. USD bei, was einem Anstieg von 0,66 % entspricht; Nord- und Südamerika erzielten 0,71 Mrd. USD, was einem Anstieg von 1,36 % entspricht; und Afrika verzeichnete ein starkes Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 40,48 % auf 0,509 Mrd. USD.

Dank Faktoren wie einer optimierten Produktstruktur erreichte die Bruttomarge von SANY im internationalen Geschäft im ersten Halbjahr 2025 31,18 %, was einem Anstieg von 1,04 Prozentpunkten entspricht.

Das Unternehmen beschleunigte außerdem seine Initiativen im Bereich erneuerbare Energien, brachte in diesem Zeitraum über 30 umweltfreundliche Produkte auf den Markt und sicherte sich 30 zugelassene Patente für kohlenstoffarme Kernkomponenten. Die Lebensdauer der verstärkten Schwenkgetriebe GS23 und GS27 überstieg 15.000 Stunden. Die erfolgreiche Einführung des Schwenkgetriebes für 100-Tonnen-Bagger schloss eine technologische Lücke im Segment der extrem langlebigen Baggergetriebe.

Stärkung von Kerngeschäften und F&E

SANY meldete einen Umsatz von 2,45 Mrd. USD im Bereich Baggergeräten, was einem Anstieg von 15,00 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz mit Betonmaschinen sank um 6,49 % auf 1,04 Mrd. USD, während der Umsatz mit Hebemaschinen um 17,89 % auf 1,09 Mrd. USD stieg. Der Umsatz mit Rammgeräten stieg um 15,05 % auf 0,19 Mrd. USD, während der Umsatz mit Straßenbaumaschinen um 36,83 % auf 0,3 Mrd. USD anstieg.

Im Berichtszeitraum investierte das Unternehmen 0,3 Mrd. USD in Forschung und Entwicklung und reichte 246 Patentanmeldungen (ohne Software-Urheberrechte) ein, davon 131 Erfindungspatente.

Mit Blick auf die Zukunft wird das Unternehmen weiterhin in Innovation und die Modernisierung seiner Betriebsabläufe investieren, um ein widerstandsfähigeres, wettbewerbsfähigeres Branchenökosystem aufzubauen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum und langfristigen Wert für die Aktionäre zu erzielen.

