Mini-Labubu kommt zu AliExpress

Die Kollektion umfasst zwei alphabetische Serien, A-M und N-Z, wobei jeder Anhänger einem Buchstaben des Alphabets entspricht. Jede Serie enthält 14 Standardmotive und ein verdecktes Motiv. Die Sammler haben eine Chance von 1:14, ein Standarddesign zu erhalten, und eine Chance von 1:168 für die versteckte Version.

SYDNEY, MADRID und LONDON, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- Der Labubu-Anhänger im Miniformat von POP MART, der Teil der „The Monsters Pin For Love Series" ist, wird ab heute auf AliExpress, dem globalen Einzelhandelsmarktplatz von Alibaba, angeboten.

Im Gegensatz zu den regulären 17 Zentimeter großen Labubu-Vinylplüschfiguren misst der Mini-Labubu 10,5 Zentimeter in der Höhe (6 x 4,5 x 10,5 cm) und ist damit ideal für Handyanhänger und Schlüsselketten.

Die von Kasing Lung entworfene Figur Labubu aus der Monsterserie erfreute sich großer Beliebtheit, nachdem im Jahr 2023 Prominente mit dem Spielzeug gesichtet wurden. Seitdem ist das Monster mit spitzen Zähnen zu einer weltweiten Sammlersensation geworden.

POP MART eröffnete 2020 seinen offiziellen Flagship-Store auf AliExpress und machte damit einen wichtigen Schritt in seiner globalen Expansion. Die Plattform ist seither zu einem wichtigen Kanal für POP MART geworden und bietet Livestream-Shopping und Offline-Events, bei denen die beliebten Charakterkollektionen vorgestellt werden.

Ende August brachten AliExpress und POP MART ihr erstes Skullpanda-Charakter-Event zum Musikfestival elrow Town Marbella 2025 in Spanien. Die Besucher des AliExpress × POP MART-Standes nahmen an interaktiven Spielen teil, bei denen sie in einer stimmungsvollen, von Musik erfüllten Umgebung exklusive Preise gewinnen konnten.

AliExpress hat sich im Juni mit POP MART für mehrere Livestream-Events zusammengetan, um das Einkaufserlebnis für Fans von Sammelspielzeug zu verbessern. Diese Mini-Labubu-Veröffentlichung ist ein weiterer Schritt zur Ausweitung der weltweiten Marktpräsenz der Figur.

Informationen zu AliExpress

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die Hunderten von Millionen von Verbrauchern in mehr als 200 Ländern und Regionen ein besseres Einkaufserlebnis bietet. Neben der englischen Version ist die AliExpress-Plattform in 15 weiteren Sprachen verfügbar. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

