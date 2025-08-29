OPTEL übernimmt Vanguard Robotics, um Innovationen in der Pharma-Automatisierung voranzutreiben

QUÉBEC CITY, 29. August 2025 /PRNewswire/ -- Die OPTEL Group, ein Weltmarktführer im Bereich der Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln und Lieferkettenlösungen, gibt die Übernahme von Vanguard Robotics bekannt, einem Experten für kollaborative Roboter (Cobots) zur Automatisierung am Ende der Fertigungslinie. Dieser strategische Schritt unterstreicht das Engagement von OPTEL für Innovation und positioniert das Unternehmen an der Spitze der pharmazeutischen Automatisierung.

Der weltweite Markt für kollaborative Robotik wird bis 2030 voraussichtlich ein Volumen von über 10 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 30 bis 40 %. Cobots sind eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der industriellen Automatisierung.

In den Vereinigten Staaten zwingen Herausforderungen im Bereich der Arbeitskräfte, darunter eine alternde Bevölkerung und ein schrumpfender Arbeitskräftepool, Hersteller dazu, Automatisierungslösungen einzuführen, die einen schnellen ROI ermöglichen, häufig innerhalb von 12 bis 24 Monaten. Durch die Integration der Robotertechnologie von Vanguard ist OPTEL in der einzigartigen Lage, Pharmaherstellern dabei zu unterstützen, diese Probleme im Personalbereich zu lösen und gleichzeitig ihre Rentabilität und betriebliche Effizienz zu steigern.

„Diese Übernahme ist eine natürliche Weiterentwicklung unserer langjährigen Zusammenarbeit", erklärte Louis Roy, Gründer und Geschäftsführer von OPTEL. „Die Kombination der Fachkompetenz von Vanguard mit unseren bewährten Track-and-Trace- und Vision-Systemen ermöglicht es uns, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten — durch die Verbesserung der Linieneffizienz, die Verringerung von Personalengpässen und die Steigerung der Rentabilität. Dies steht in perfektem Einklang mit unserer Mission, Pharmahersteller durch innovative, integrierte Lösungen zu unterstützen, die über die reine Einhaltung von Vorschriften hinausgehen."

Eine gemeinsame Vision für eine effiziente Herstellung

Vanguard Robotics wurde im Jahr 2018 gegründet und ist bekannt für seine kollaborativen Robotersysteme, die speziell für regulierte pharmazeutische Umgebungen entwickelt wurden. Die sofort einsatzbereiten Palettierlösungen lassen sich nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren und unterstützen Pharmaunternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern und die Abhängigkeit von Arbeitskräften zu verringern, ohne den Betrieb zu stören.