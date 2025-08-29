11 Gründe, warum Almonty Industries die erste Wahl für Investoren im Wolframsektor ist
Im Reich der strategischen Rohstoffe nimmt Wolfram eine Schlüsselrolle ein. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es unverzichtbar für Hightech-Industrien, die Verteidigungstechnologie und die Energiewende. Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit …
Im Reich der strategischen Rohstoffe nimmt Wolfram eine Schlüsselrolle ein. Seine einzigartigen Eigenschaften machen es unverzichtbar für Hightech-Industrien, die Verteidigungstechnologie und die Energiewende. Härte, Dichte und Hitzebeständigkeit sind weltweit unersetzlich – sei es in Panzerungen, Raketenantrieben, medizinischen Geräten oder Windkraftanlagen. Doch mit einem Marktanteil von über 80 % kontrollieren China und Russland die globale Versorgung nahezu vollständig. Verlässliche Quellen außerhalb dieser Regionen sind extrem rar. Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) hat sich als westliches Unternehmen in den vergangenen Jahren als führende Alternative positioniert. Hier sind die 11 wichtigsten Gründe, warum dieser Wolframspezialist die Top-Investmentchance im Sektor darstellt – und warum man sich vor vermeintlichen Nachahmern in Acht nehmen sollte.
