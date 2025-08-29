    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCaterpillar AktievorwärtsNachrichten zu Caterpillar

    Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Caterpillar erwartet höhere Zollkosten von 1,5-1,8 Mrd.
    • Aktuelle Quartalsprognose: 500-600 Mio. Dollar Zoll.
    • Maßnahmen zur Minderung der Zollbelastung geplant.
    Caterpillar - Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
    Foto: Caterpillar Inc

    IRVING (dpa-AFX) - Der amerikanische Baumaschinen-Spezialist Caterpillar befürchtet eine deutlich höhere Belastung durch die Importzölle von Präsident Donald Trump als noch vor drei Wochen. Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro) kosten, wie der für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannte Konzern mitteilte.

    Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte Caterpillar noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seitdem habe es zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben, erklärte das Unternehmen. Allein im laufenden Quartal erwartet Caterpillar nun Zollkosten von 500 bis 600 Millionen Dollar. Vorher war das Management noch von 400 bis 500 Millionen Dollar ausgegangen.

    Firmenchef Joe Creed hatte Anfang August verkündet, dass Caterpillar die negativen Auswirkungen der Zölle durch verschiedene Maßnahmen minimieren wolle. Details zu konkreten Schritten nannte er zunächst nicht./so/DP/zb

    ISIN:US1491231015WKN:850598

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Caterpillar Aktie

    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 434,9 auf NYSE (29. August 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Caterpillar Aktie um +3,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Caterpillar bezifferte sich zuletzt auf 174,51 Mrd..

    Caterpillar zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
