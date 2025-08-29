    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zu US-Tech-Giganten

    • Abhängigkeit von US-Tech-Giganten gefährdet Europa.
    • Trump könnte digitale Dienste für Europa blockieren.
    • Stabilität der US-Partnerschaft ist nicht mehr sicher.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu US-Tech-Giganten:

    "Sollte Trump nun auf die Idee kommen, die bösen Europäer mal abzuschneiden von all diesen digitalen Diensten, dann würde bei uns sehr vieles kollabieren. Fast nichts ginge mehr. Weil wir uns zu sehr auf die US-Dienste verlassen. Das war ja auch so lange kein Problem, wie Amerika als fester, stabiler Partner galt. Doch die Zeiten sind - vorerst jedenfalls - vorbei. Und Trump ist alles zuzutrauen."/yyzz/DP/stw



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
